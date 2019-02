Bring Me The Horizon: performen Songs akustisch

Vor einer Woche haben uns Bring Me The Horizon mit ihrem neuen Langspieler Amo beglückt.

Wem die Songs des britischen Fünfers wie auf Platte allerdings nicht ausreichen, der bekommt hier die Chance, sie sich akustisch in die Gehörgänge zu pfeifen. Neben einer Coverversion von Billie Eilishs When the Party’s Over, sehen wir dazu noch ein modisches Feuerwerk von Oli Sykes.

