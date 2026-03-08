Fessler Mühle & Fesslermill1396 Destillerie: 630 Jahre Mühlentradition –Von der „Durstmühle“ bis in die Zukunft

Unsere Geschichte der Fessler Mühle begann offiziell im Jahr 1396. Damals als „Untere Mühle“ bekannt, taufte man uns im Volksmund respektvoll die „Durstmühle“, da wir stromabwärts oft mit Wassermangel zu kämpfen hatten. Doch dieser Name wurde über die Jahrhunderte zum Symbol für unser Durchhaltevermögen: Ob bei der Plünderung durch den berüchtigten General Mélac im Jahr 1692 oder dem Wiederaufbau des heutigen Fachwerk-Schmuckstücks durch Adam Messerlin nach dem Hungerwinter 1701 – die Mühle blieb bestehen. Diese Beständigkeit liegt uns im Blut. Großvater Gerhard Fessler, der mit stolzen 104 Jahren die lebende Seele unseres Hauses ist, übernahm den Betrieb 1964 in schwierigen Zeiten. Wolfgang Fessler baute die Mühle ab 1983 zu dem weitbekannten Zentrum für Ernährung, Kultur und Gesundheit aus. Er erweiterte das Familienunternehmen um eines der ersten Fitnessstudios der Region (Fessler Fitness) und ein Eventzentrum mit Kabarettbühne (Beutelkasten). Gemeinsam mit Sohn Tobias Fessler wurde vor 13 Jahren die fesslermill1396 Destillerie als weiterer innovativer Unternehmensteil gegründet.

Seit Tobias Fessler, im Jahr 2022 die Leitung übernommen hat, führen wir diese Tradition gemeinsam fort. Es ist uns ein besonderes Anliegen, die handwerkliche Kultur unserer Vorfahren mit modernen Impulsen zu verbinden. Wo früher die Francis-Turbine von 1905 nur Mehl mahlte, nutzen wir heute dieselbe Wasserkraft der Metter, um die Energie für unsere Fesslermill1396 Destillerie oder unser Eventzentrum Beutelkasten zu gewinnen. Diese Symbiose aus 630 Jahren Innovation und Tradition macht unsere Heimat und unsere Produkte so einzigartig. Auf unserer Homepage erfahrt Ihr mehr zu unserem heutigen Areal der Fessler Mühle, sowie werden wir im Laufe des Jahres noch die ein oder andere Geschichte mit Euch teilen.

Die „630 Jahre Edition“ – Teil 1: Single Sherry Cask

Als Hommage an die „Durstmühle“ haben wir in unserer fesslermill1396 Destillerie eine vierteilige Sonderserie kreiert. Der erste Teil ist ein handwerklich perfektionierter Single Malt Whisky aus einer exklusiven Sherry-Fass-Vollreifung für 8 Jahre. Eine auf 630 Flaschen limitierte Einzelfassabfüllung mit tiefen Sherry-Noten, handgebrannt mit regionalem Getreide und eigenem Quellwasser. Das Etikett besticht mit einer erhabenen Prägung. Ab dem 18.03.2026 bei uns im Mühlenladen in Sersheim oder direkt jetzt online in unserem Shop vorbestellen. Mehr Informationen zu diesem exklusiven Whisky gibt es im Online-Shop. Vorbestellungen zur Abholung im Hofladen sind ganz unkompliziert ebenfalls möglich!