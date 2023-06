Fiddlehead: kündigen mit „Sullenboy“ ihr drittes Album „Death Is Nothing To Us“ an

Die Post-Hardcore-Band Fiddlehead ist zurück und kündigt ihr drittes Album Death Is Nothing To Us an, das am 18. August über Run For Cover Records erscheinen wird. Mit dem Album schließen Fiddlehead die thematische Trilogie ab, die mit den letzten beiden Veröffentlichungen begann.

Das Ergebnis ist ein wirklich besonderes Album, das sich wie ein Höhepunkt der bisherigen Arbeit der Band anfühlt und gleichzeitig eines der kraftvollsten und lebensbejahendsten Rock-Alben des Jahres ist. Death Is Nothing To Us ist die bisher dynamischste Platte von Fiddlehead, das mit jedem Stück weiter in die melodischen und aggressiven Bereiche ihres Sounds vordringt, während Sänger Pat Flynn schwerste existenzielle Themen mit einer Offenherzigkeit angeht, die in jedem Wort durchscheint.

Um die Ankündigung zu feiern, veröffentlichen Fiddlehead mit Sullenboy die überragende erste Single von Death Is Nothing To Us. Der Track fängt alles ein, was Fiddlehead so großartig macht und verbindet das unverschämte Herz des Revolution Summer Emo mit den Hooks des 90er Jahre Alternative gepaart mit der unfassbaren Energie, die aus ihren Wurzeln im Hardcore stammt. Das Vorgängeralbum Between The Richness wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobt und machte die Band unerwartet zu einer der druckvollsten Gruppen der heutigen Rockmusik.

Auf Death Is Nothing To Us taucht Flynn tiefer als je zuvor in die Themen Verlust und Traurigkeit ein, aber seine zutiefst verletzliche Herangehensweise ist erheiternd und oft sogar fröhlich in ihrer Menschlichkeit. „Ich möchte nicht, dass die Menschen Trauer und Depression romantisieren, mich eingeschlossen“, erklärt er. „Aber ich wollte darüber schreiben, wie Verlust dieses Gefühl der Traurigkeit in deinem Leben verewigen kann. Ich hatte nicht vor, eine Art thematische Trilogie zu machen, aber es gibt diese Verbindung zu den ersten beiden Platten, und dieses Album rundet einige der Stadien der Trauer ab, die vorher nicht angesprochen wurden – vor allem dieses Gefühl der Klebrigkeit, das eine depressive Haltung haben kann.“ Die Texte auf Death Is Nothing To Us versuchen, die Kraft der Trauer mit einer Geschicklichkeit und Intensität abzulehnen, die der Musik von Fiddlehead entspricht, und schaffen so eines der unbestreitbar fesselndsten Alben, die man dieses Jahr hören wird.

Death Is Nothing To Us Tracklist:

1. The Deathlife

2. Sleepyhead

3. Loserman

4. True Hardcore (II)

5. Welcome To The Situation

6. Sullenboy

7. Give It Time (II)

8. Queen Of Limerick

9. The Woes

10. Fiddleheads

11. Fifteen To Infinity

12. Going To Die

Pre-Order: https://lnk.to/DINTU