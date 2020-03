Fiddler´s Green: Live-Akustikalbum „Acoustic Pub Crawl II – Live in Hamburg“ wird am 17.04. veröffentlicht

Das Album Acoustic Pub Crawl II – Live in Hamburg wird am 17.04.20 durch Deaf Shepherd/ Indigo veröffentlicht

Passend zum 30sten Jubiläumsjahr verwöhnen uns Fiddler´s Green erneut mit einem Live-Akustikalbum: Acoustic Pub Crawl II – Live in Hamburg. Als säße man in seinem Lieblingspub: Stehschlagzeug, Geige und fachfremde Instrumente wie Sitar, Maultrommel, Waschbrett und was sich sonst noch in 30 Jahren Bandgeschichte irgendwann irgendwo in den Bus verirrt hat, läuten das Jubiläumsjahr standesgemäß ein. Beim Pub Crawl zeigen die sechs Fiddlers, dass Speedfolk auch stromlos auf Konserve so richtig abgeht. Hier wird die Folk-Sau rausgelassen und ein akustisches Feuer entfacht, das dem der elektrischen Shows in keiner Weise nachsteht.

Vor allem die traditionellen, aber auch die eigenen Titel von Fiddler’s Green schreien ja geradezu nach einer akustischen, also stromfreien Livedarbietung. Irgendwer im Folkhimmel muss ein Einsehen gehabt und den Jungs gut zugeflüstert haben, denn hier ist nun zum Bandgeburtstag der Acoustic Pub Crawl II. Jede Menge Guinness floss bei der Aufnahme in Hamburg die Kehlen hinunter. Kein Wunder, dass die Stimmung wie guter Single Malt Whisky aus den Lautsprechern tropft.

Die verschiedenen Instrumente, die den Fiddler´s Green typischen Folk Rock ausmachen, tragen ihren Teil zum Erlebnis bei (und eine Maultrommel ist noch nicht mal das Kurioseste). Auch wenn hier auf Strom verzichtet wurde, heizen die Jungs dem Publikum ordentlich ein, haben enorm viel Spaß und übertragen diesen mühelos aufs Publikum. Die Produktion ist erste Sahne, jedes Instrument, jede Note ist zu hören. Albis Stimme klingt auf Acoustic Pub Crawl herrlich ehrlich und direkt. Keine fetten Riffs, die seine Stimme in den Hintergrund drücken würden. Man bekommt den Eindruck, als sei der Speedfolk, den die Band selbst als ihr Genre bezeichnet, im akustischen Soundgewand zu Hause.

Eine klare Empfehlung für Fans, Neueinsteiger und besonders für Irish Pubs, die Wert auf eine ausgewogene Musiksammlung legen und auch nicht davor zurückschrecken, aktuellere Bands als die Dubliners zur Ausschankuntermalung zu spielen. Ein tolles Konzert, sympathisch, unterhaltsam und ausgezeichnet auf CD gebannt.

Es gibt auch schon einen ersten Appetitshappen dazu The Night Pat Murphy Died (Acoustic Pub Crawl II – Live in Hamburg):

Die Band hat auch extra für alle, die alleine zu Hause St. Patricks Day feiern wollen, eine Playlist zusammengestellt:

