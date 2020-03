Fiddler’s Green: Bekanntgabe neuer Termine für „Acoustic Pub Crawl Tournee“

Leider musste wegen der aktuellen Lage die Acoustic Pub Crawl Tournee verschoben werden. Die Band schreibt dazu:

„Seit mehr als zwei Jahren haben wir von Fiddler’s Green uns darauf gefreut, wieder mit unserem akustischen Programm auf Tour gehen zu können. Das Jubiläumsjahr war perfekt geeignet für den Acoustic Pub Crawl 2020. Doch anstelle von literweise Dunkelbier und Spaß beschert uns nun das Virus viele Tage in heimischen vier Wänden. Leider zeichnet sich auch kein schnelles Ende dieser Ausnahmesituation ab, so dass wir gezwungen sind, die gesamte Tour auf 2021 zu verschieben. Es tut uns extrem leid – aber in so einer Situation ist es immens wichtig, dass wir alle miteinander zusammenhelfen und kein unnötiges Risiko eingehen.

Bereits gekaufte Karten behalten natürlich ihre Gültigkeit.“

Hier die neuen Termine der Tour:

Freitag, 5. März 2021 – Cham, LA

Samstag, 6. März 2021 – Potsdam, Lindenpark

Sonntag, 7. März 2021 – Schweinfurt, Stattbahnhof

Freitag, 12. März 2021 – Ingolstadt, Eventhalle Westpark

Samstag, 13. März 2021 – Glauchau, Alte Spinnerei

Freitag, 19. März 2021 – Osnabrück, Rosenhof

Samstag, 20. März 2021 – Hameln, Sumpfblume

Sonntag, 21. März 2021 – Kiel, Pumpe

Donnerstag, 25. März 2021 – Heidelberg, Halle02

Freitag, 26. März 2021 – Aschaffenburg, Colos-Saal

Samstag, 27. März 2021 – Fulda, Kreuz

Freitag, 9. April 2021 – Erlangen, E-Werk

Samstag, 10. April 2021 – Bochum, Christuskirche

Freitag, 16. April 2021 – Bielefeld, Forum

Samstag, 17. April 2021 – Ludwigsburg, Scala

Das Shamlock Castle Festival, das die Band selbst veranstaltet und die Bands auswählt ist mittlerweile ein Familientreffen der weltweiten Celtic- und New Folk-Szene.

+ 11. JULI 2020, Schloss Jägersburg, Bammersdorf (Fränkische Schweiz)

Der ganz große Abschluss des Jubiläumsjahres im November und Dezember 2020, mit großem Besteck und Songs aus drei Dekaden Fiddler’s Green.

3 Cheers For 30 Years – Anniversary Tour 2020: