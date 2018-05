Field Invasion Festival am 19.07 – 21.07.2018 in Urbach (Vorbericht)

Field Invasion Festival am 19.07 – 21.07.2018 in Urbach (Vorbericht)

Eventname: Field Invasion Festival 2018

Bands: Reboozed, Alltheniko, Bloodspot, When Stars Collide, Sic Zone, Fateful Finality, The Fallen Grace, Desolated Throne, Centrate, The Legion: Ghost, Left Betrayed, Apothic, Incertain, Aeranea, Path Of Destiny

Ort: Festivalgelände, 56317 Urbach

Datum: 19.07. – 21.07.2018

Kosten: Tickets: VVK Hardcoverticket 20,70 Euro (incl. Versand), Donnerstag und Freitag AK 15 Euro, Samstag AK 18 Euro, Kombi-Ticket AK 25 Euro

Genre: Melodic Death Metal, Thrash Metal, Groove Metal, Modern Metal, Power Speed Metal, Alternative Metal, Metal Core, Death Metal

Besucher: ca. 700

Veranstalter: Field Invasion Crew

Link: https://www.field-invasion-festival.com/

Aus gemeinsamen Lagerfeuernächten wurde von jungen Festivalgängern ein eigenes Festival geboren, welches dieses Jahr bereits in die 12. Runde geht. In den Höhen des Westerwaldes, genauer gesagt auf einem Feld in Urbach bei Puderbach, erklingen am 20.07. und 21.07. die etwas härteren Töne des Metals. Querbeet aus verschiedenen Genres und Subgenres werden in diesen Tagen vor allem regionale Bands ihr Können unter Beweis stellen.

In den letzten Jahren ist die Besucherzahl des Festivals stetig gewachsen. Es werden bis zu 700 interessierte Zuschauer erwartet. Das Organisationsteam um Max Sepe wird euch in diesem Jahr wieder ein gutes Line-Up servieren. Ganz besonders freue ich mich auf meine Freunde von Alltheniko aus Italien, die bereits vor 2 Jahren das Festival zum Kochen brachten. Mit Incertain und Bloodspot konnten zwei namhafte lokale Undergroundbands aus dem Death Thrash Bereich engagiert werden. Weitere Info findet ihr auf der Homepage des Field Invasion Festivals.

Das Line-Up für Freitag, 20.07.2018:

17:35 – 18:20 Reboozed

18:40 – 19:25 Alltheniko

19:45 – 20:30 Bloodspot

20:50 – 21:35 When Stars Collide

21:55 – 22:40 Sic Zone

23:00 – 24:00 Fateful Finality

Das Line-Up für Samstag, 21.07.2018:

14:20 – 15:05 The Fallen Grace

15:25 – 16:10 Desolated Throne

16:30 – 17:15 Centrate

17:35 – 18:20 The Legion: Ghost

18:40 – 19:25 Left Betrayed

19:45 – 20:30 Apothic

20:50 – 21:35 Incertain

21:55 – 22:40 Aeranea

23:00 – 24:00 Path Of Destiny

Die Anreise (Party) kann bereits am 19.07.2018 beginnen. Ab diesem Tag ist Camping möglich. Direkt neben dem Infield gibt es ausreichend Zelt- und Parkplätze, sodass ein kurzer Weg gewährleistet ist. In der konzertfreien Zeit wird immer wieder gerne das Freibad in der Nähe aufgesucht.

Fazit: Ein überschaubares Event mit familiärem Charakter und zivilen Preisen für den großen Durst.

