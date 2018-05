“Starten schnell durch!“

Artist: Perfect Plan

Herkunft: Örnsköldsvik, Schweden

Album: All Rise

Spiellänge: 50:42 Minuten

Genre: Rock, Melodic Rock, Hardrock, AOR

Release: 20.04.2018

Label: Frontiers Records

Bandmitglieder:

Gesang – Kent Hilli

Gitarre, Gesang – Rolf Nordström

Bassgitarre, Gesang – Per-Olof Sedin

Keyboard, Gesang – Leif Ehlin

Schlagzeug, Gesang – Fredrik Forsberg

Tracklist:

Bad City Woman In And Out Of Love Stone Cold Lover Gone Too Far What Goes Around Too Late Can’t Turn Back Never Surrender 1985 What Can I Do Heaven In Your Eyes

Auf den Pfaden von One Desire, Treat, Blood Red Saints oder Eclipse wandeln ebenfalls die Schweden Perfect Plan, die liebevoll melodische Rockmusik anrühren. Erst vor vier Jahren gegründet, wurden die Künstler schnell von Frontiers Records einkassiert, um ihr Debüt All Rise in diesem April zu präsentieren. In fünfzig Minuten besingen neben dem Frontmann Kent Hilli alle Musiker die elf Werke, und sorgen für starke Backvocals. Das Cover würde eine progressive Ausrichtung vermuten lassen. Diese Einflüsse kennen die Skandinavier jedoch überhaupt nicht, sondern sie verdrehen Melodic Rock, Hardrock und AOR Komponenten miteinander, dass eine plausible, sehr liebevolle Handschrift daraus resultiert.

Das Keyboard beim Opener Bad City Woman von Leif Ehlin sorgt für eine positive Grundstimmung, die bis zum Ende vorhält. Bombastische Atmosphären werden angedeutet, jedoch nicht überladen vorgeschoben. Alles in allem eine runde Vorführung für ein Erstlingswerk in einem Sektor, der eigentlich schon sehr ausgewildert wurde. Trotzdem kann man Perfect Plan als erfrischend bezeichnen. Als Klone unser Helden darf man die Schweden nicht bezeichnen. Umso schöner das gute Ergebnis von All Rise. Der mit Songs wie In And Out Of Love, What Goes Around oder Never Surrender punkten kann.

Perfect Plan - All Rise Fazit: Da habe ich im klassischen Rock wirklich schwächere erste Schritte erlebt. All Rise darf man tatsächlich ohne Einschränkungen empfehlen - auch wenn das berühmte Rad hier, wie soll es anders sein, nicht neu erfunden wurde. Perfect Plan haben, so wie es aussieht, im Jahr 2018 einen Plan, den man noch verfolgen kann, ohne dass dieser in der Versenkung verschwindet. Das Grundgerüst wurde aufgebaut, die nächsten Schritte werden spannend zu beobachten sein. Die Chance für eine rosige Zukunft steht jedoch gut.



Anspieltipps: In And Out Of Love und What Goes Around Rene W. 8.5 2018-05-11 8.5 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

