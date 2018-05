Das renommierteFestival begeht 2018 sein 25jähriges Jubiläum. Das erfolgreiche Sommer Open Air, bekannt für seine vielschichtigen und heftigen Line-Ups, wird vom 14. – 16. Juni in der Ferropolis stattfinden.

Ganze 12 Nuclear Blast-/SharpTone-Künstler werden dieses Jahr Teil des fetten Billings sein. Alle NB/ST-Bands seht ihr hier:

BELPHEGOR

BENEDICTION

CRADLE OF FILTH

EMMURE

HATEBREED

KATAKLYSM

MADBALL

MISS MAY I

RISE OF THE NORTHSTAR

SOULFLY

TANKARD

THY ART IS MURDER

Die Bands werden an den folgenden Tagen/Spielzeiten auftreten:

Donnerstag, 14.06.

16.00 – 16.40 MISS MAY I (Impericon Hardbowl Stage)

18.00 – 18.45 KATAKLYSM (Ferox Stage)

00.00 – 00.45 BELPHEGOR (Knüppelnacht)

Freitag, 15.06.

17.35 – 18.20 MADBALL (Ferox Stage)

20.45 – 21.35 HATEBREED (Ferox Stage)

20.45 – 21.35 TANKARD (Metal Hammer Stage)

00.00 – 00.45 CRADLE OF FILTH (Knüppelnacht)

02.10 – 02.55 BENEDICTION (Knüppelnacht)