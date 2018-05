“Drehen ihren Sound laut auf!“

Artist: Schrat

Herkunft: Bayern, Deutschland

Album: Alptraumgänger

Spiellänge: 48:21 Minuten

Genre: Black Metal

Release: 20.04.2018

Label: Folter Records

Link: https://www.facebook.com/Schratstahl/

Bandmitglieder:

Gesang – Dragg

Gitarre und Bass – Gråin

Live Gitarre – Azag

Live Bassgitarre – Pestmeister Tairach

Live Schlagzeug – Grond

Tracklist:

Intro Alptraumgänger Masken Des Schweigens Gräberland Wolf Ist Erwacht – Adams Sohn Zerfetzt Taumel Rausch Knochenkult (live) Kriegsgericht (live) Endzeitphilosophie (live) Eruption (live)

Das bayerische Duo Dragg und Gråin sind zu Folter Records gewechselt, um dieser Tage ihr drittes Studioalbum Alptraumgänger aus dem Black Metal Schlaf zu küssen. Live werden die beiden natürlich unterstützt und kommen auf der Bühne auf fünf Höllenhunde, die in Old School Manier das Tor zur Unterwelt aufstoßen. Mit den deutschen Texten bleiben sie im internationalen Vergleich natürlich etwas gefangen, dafür ist wohl kaum ein anderes Genre so offen für landesübliche Lyrics, wie die des Schwarz Metals. Nach dem Intro erschallt bereits der Titeltrack Alptraumgänger. Die rasselnden Ketten im Kanonenfeuer der Double Base lassen im Midtempo Größen wie Taake vermuten. Ein nicht selten gehörtes UHHHH dringt auch aus der Kehle von Dragg. Trotzdem spürt man einen weiteren positiven Schritt ihrer Entwicklung, die sich mit dem aktuellen Kettenhemd auf dem Zenit befindet. Trotzdem bleiben Schrat in vielen kleinen Sequenzen nur zweite Sieger, denn ganz große Höhepunkte wollen den Stücken Masken Des Schweigens oder Gräberland nicht entspringen. Sehr solide und mit einem Plan Old School Elemente mit feinen Black ’n‘ Roll von rotzigen Salven hochleben zu lassen, geht im Grundsatz auf, wenn da nicht der ausgelutschte Spannungsbogen wäre. Tödliche Pfeile entspringen dieser Sehne nur einem absoluten Profi an den Ausgabegeräten.

Die okkulte Haltung beweist nicht nur das Artwork, sondern die immer gern gewählten Sequenzen, die in der Qualität das Album ohne Frage bereichern. Der Bass drückt die Seiten von Gråins Gitarre klirren und irgendwie bekommen die Nackenmuskeln schon den nötigen Input, um zufrieden mitzuwippen. Denn wer bislang aus meinen Worten eine negative Stimmung vermutet, muss jetzt genau aufpassen: Denn Alptraumgänger kann man Underground Recken empfehlen. Der Sprung aus den deutschen Gefilden in europäische Ufer sollte dennoch nicht als leicht erachtet werden. Neben den sieben Nummern warten auf den Käufer noch vier Livemittschnitte, die das Paket abrunden und auf fast 50 Minuten anheben – ansonsten wartet mit gerade einmal 25 Minuten recht wenig neues Material.

Schrat - Alptraumgänger Fazit: Ohne den letzten tödlichen Punch bleibt einem fairerweise beim Betrachten auf die Konkurrenz festzuhalten, dass Schrat im negativen Aspekt kaum Schwächen zulassen. Auf der anderen Seite bleiben die Nummern nicht gerade schnell hängen - selbst nach mehreren Durchläufen hat sich das Gedächtnis nicht auf Schrat gepolt, sondern auf den Zustand, dass Alptraumgänger ein solider Longplayer ist, der leider in vielen Punkten schnell austauschbar ist. Der Weg von Schrat ist jedoch der Richtige und ich möchte keine falschen Hoffnungen machen, aber der Weg aus dem breiten Mittelfeld ist möglicher den je. Das spürt man selbst nach nur 25 Minuten!



Anspieltipps: Alptraumgänger und Rausch Rene W. 7.5 2018-05-11 7.5 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

