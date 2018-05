Rock The Forest – Rengsdorfer Rockfestival 2018 Festival am 27.07 – 28.07.2017 in Rengsdorf (Vorbericht)

“Rock The Forest – Rengsdorfer Rockfestival 2018 Festival am 27.07 – 28.07.2017 in Rengsdorf (Vorbericht)“

Eventname: Rock The Forest – Rengsdorfer Rockfestival

Headliner: Kadavar, Night Demon, Kissin‘ Dynamite

Vorband(s): Stay Focused, Kixx – 80’s Rock, Motörhaze

Ort: Waldfestplatz Rengsdorf, 56579 Rengsdorf

Datum: 27.07 – 28.07.2018

Kosten: Freitag VVK 12,70 Euro, Samstag VVK 35 Euro, Kombi-Ticket: VVK 39 Euro

Genre: Psychedelic Stoner Rock, NWoBHM, Heavy Metal, Glam Metal, Alternative Rock, Melodic Punkrock, Post-Rock

Besucher: ca. 1000 Besucher

Veranstalter: Rockfreund Rengsdorf e. V. (www.rockfreunde.de)

Link: http://www.rockfreunde.de

Eines der ältesten Open Air Festival Deutschlands, das Rengsdorfer Rockfestfestival, geht am 27.07. – 28.07.2017, also traditionell am letzten Juliwochenende, in seine 38. Runde. Das Festival hat eine lange Geschichte und kann so manches Highlight vorweisen. Am letzten Juliwochenende 2018 werden wieder zahlreiche Rock- und Metalfreunde zum Waldfestplatz nach Rengsdorf strömen und sich ein Line-Up ansehen, das es in sich hat.

Die Rockfreunde Rengsdorf konnten mit Kadavar, Night Demon und Kissin‘ Dynamite als Topacts gleich drei mächtige und überaus bekannte Bands verpflichten.

Das Lineup für Samstag 28.07.2018:

Kadavar aus Berlin spielen Psychedelic / Stoner Rock und sind eine Hammernummer für das Rockfestival in Rengsdorf. Kadavar haben auf nahezu allen renommierten Stoner Rock Festivals, wie zum Beispiel Desertfest oder Freak Valley gespielt. Aber auch vor Riesenfestivals wie Rock Am Ring und Summer Breeze machen sie nicht halt. Im September 2017 brachten sie ihr viertes Album mit dem Titel Rough Times bei Nuclear Blast heraus. Ich durfte in Time For Metal ein Review zu diesem großartigen Album machen.

Night Demon aus Kalifornien sind eine der Bands, die momentan den New Wave of British Heavy Metal erfolgreich wiederbeleben. Ungestüme, aber jederzeit eingängige Songs, die für Traditionalisten keine Wünsche offenlassen. So klingen dann auch Songs wie Welcome To The Night oder Hallowed Ground, als würden sie schon seit 30 Jahren oder länger existieren. Ich durfte sie bereits im Sommer 2017 als Supporter von Crowbar in Köln im legendären Underground live erleben. Zum Livereview geht es hier.

Kissin’ Dynamite aus Tübingen entstanden 2006 als Schülerband. Die Band um Frontmann Johannes (Hannes) Braun spielt klassischen Heavy Metal und Glam Metal. Wo sie auftreten, sind Stimmung und gute Laune garantiert. Einen Eindruck von Kissin’ Dynamite durfte ich mir 2017 auf der Full Metal Cruise V selbst machen. Dort enterten sie das Schiff in Piratenmanier und richteten eine große Party aus.

Stay Focused aus Limburg servieren eine Mischung aus Alternative, Melodic Punkrock und Post-Rock. Bei dieser Mischung dürfen wir wirklich gespannt sein, wie sie die Fans am Samstag in Rengsdorf anheizen. Könnte sein, dass da was explodiert.

Freitag, der 27.07.2018 steht (wie in den letzten Jahren auch) ganz im Zeichen von zwei Coverbands:

Mötörhaze ist – wie der Name schon vermuten lässt – nicht nur eine Motörhead Coverband. Nein, Mötörhaze ist die!!! Motörhead Tribute Cover Band aus Koblenz, Germany! Einen Monat vor Rengsdorf werden sie auch das Rock Fels Open Air auf der Loreley rocken. Zweimal dürft ihr raten, wer dann auch dabei ist! Ich werde auf jeden Fall berichten. Im Juli steht dann Rengsdorf an! Lemmy forever!!!

Kixx – 80’s Rock. Die Coverband Kixx wird die Fans in die 80s entführen. Sie bringen euch Riffs, Melodien und Hooklines dieser Ära. Sie werden Songs von Mötley Crüe, Scorpions, Van Halen, Whitesnake, Kiss und weiteren Größen der 80er zum Besten geben. Der 80er Cover Fan wird sich freuen.

Das diesjährige Line-Up verspricht für die Fans wieder eine Menge toller Bands, sei es für die Freunde authentischer Rock und Metalmusik am Samstag, oder aber für die Freunde der Coverbands am Freitag. Für die Besucher mit etwas längerer Anreise gibt es direkt in der Nähe des Waldfestplatzes die Möglichkeit zum Campen. Dies wird von langjährigen Festivalbesuchern immer wieder gerne genutzt.

