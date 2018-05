Heute veröffentlichen IMMORTAL den Titeltrack ‚Northern Chaos Gods‘ von ihrem kommenden Album, das am 6. Juli über Nuclear Blast erscheint. Der Song erscheint heute als digitale Single und am 25. Mai als limitierte 7“ Vinylsingle.

Streamt den Track jetzt bei Spotify, Deezer oder Apple Music:

http://nblast.de/ImmortalNCG

Oder seht das Lyricvideo zu dem ersten neuen Song nach 9 Jahren hier:



Mit tollwütiger Raserei, zähnebleckender Aggressivität und einer Kälte, die dem Hörer an der ersten erbarmungslosen Sekunde in die Knochen kriecht, fegen IMMORTAL die Kritiker und Ungläubigen mit einem Fingerschnippen zur Seite und errichten auf ihren Überresten ein neues, ein mächtiges, ein frostiges Königreich. Der Song ‚Northern Chaos Gods‘ zeigt IMMORTAL in ihrer reinsten Form: Ein Destillat der Grimmigkeit, das die Band aus dem Stand wieder auf den Eisthron der norwegischen Black-Metal-Welt hieven lässt.

„Eine unglaubliche Eruption der Härte, getrieben von Gewitterstürmen, rasiermesserscharfen Riffs und harschen Black Metal Vocals. IMMORTAL beweisen, dass sie tatsächlich noch ein Stückchen mehr unsterblich werden können.“

ROCK TRIBUNE (B), Vera Matthijssens

„IMMORTAL liefern ab! Ein majestätisches Comeback, das alte wie neue Fans beeindrucken wird!“ SCREAM (NO), Stig Odegaard

“Unglaublich! Die Vereinigung zwischen „Pure Holocaust“ und “At the Heart Of Winter”!“

ROCK HARD (IT), Nicola Vitale

Das Album ist jetzt in verschiebenen Formaten vorbestellbar:

Digipak

180g LP (schwarz) im Gatefold

Collector’s Boxet

Mailorder-exklusive Stahlbox

LP (rot, blau, schwarz&weiß zweifarbig, silber und gold) im Gatefold

Digital

Bestellt das Album jetzt hier vor: http://nblast.de/ImmortalNCG

Zudem ist eine stark limitierte 7“ Vinylsingle von dem Titeltrack ‚Northern Chaos Gods‘ am 25. Mai erhältlich:

http://nblast.de/ImmortalNCGSingle

Das Line-Up des Albums ist:

Demonaz (Vocals und Gitarre)

Horgh (Schlagzeug)

Peter Tägtgren (Session Bass)

