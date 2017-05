40 Hits aus 40 Jahren! FOREIGNER feiern ihr 40. Jubiläum als eine der erfolgreichsten und beständigsten Bands der Rockgeschichte mit der brandneuen Best Of-Compilation 40, die 40 Hits aus ihrer gesamten Karriere präsentiert. Am 19. Mai werden Rhino die Sammlung mit legendären Songs aus den Jahren 1977 bis 2017 als Doppel-CD veröffentlichen. Am 2. Juni folgt eine Doppel-Vinyl-Version mit 23 Songs. Das Jubiläumspack erscheint pünktlich zum Start der 40th Anniversary Tour, die am 20. Mai in der Schweiz startet!

Nach ihrem Durchbruchs-Debüt Foreigner (5-faches Platin in den USA) im Jahr 1977 schritten FOREIGNER mit Riesenschritten und unsterblichen Hits voran, etwa „Juke Box Hero“, „Hot Blooded“ und dem Nummer-1-Superhit „ I Want To Know What Love Is“. Bis heute kamen 10 Multi-Platin-Alben zusammen, die FOREIGNER mit weltweit insgesamt 75 Millionen verkauften Exemplaren zu einer der bestverkaufenden Bands aller Zeiten machten.

40 schnürt die besten Songs aus den neun FOREIGNER-Studio-Alben zu einem fantastischen Rockpaket zusammen, das alle 16 Top-30-Hits enthält, zu denen auch „Feels Like The First Time“, „Cold As Ice“, „Waiting For A Girl Like You“ und viele mehr gehören. Auch dabei sind „Too Late“ aus der 2008er Retrospektive No End In Sight und „The Flame Still Burns“, das aus der gleichnamigen Vinyl-EP stammt, die im vergangenen Jahr erschien und in dieser Sammlung nun zum ersten Mal auf CD erhältlich ist. Sämtliche vorhergehenden Aufnahmen wurden neu remastert, außerdem gibt es zwei neue Tracks, die extra für 40 aufgenommen wurden: „Give My Life For Love“ und eine brandneue Version von „I Don’t Want To Live Without You“!

40th Anniversary Tour

Dates in Deutschland, Österreich und Schweiz

Mai

20. KKL Luzern, Switzerland

21. KKL Luzern, Switzerland

24. Mitsubishi Electric Halle Düsseldorf, Germany

25. Jahrhunderthalle Frankfurt, Germany

26. Königsplatz (w/Aerosmith) München, Germany

28. Tempodrom Berlin, Germany

29. Junge Garde Dresden, Germany

30. Parkbühne Leipzig, Germany

Juni

02. Messehalle Rostock, Germany

03. Mehr! Theater am Grossmarkt Hamburg, Germany

04. Torfnacht Ritterhude, Germany

06. KKL Beethovensaal Stuttgart, Germany

07. Schloss Salem Salem, Germany

08. Caribana Festival Crans-Pres-Celigny, Switzerland

Quelle: www.oktoberpromotion.com

