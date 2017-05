Nach dem Release ihres hoch gefeierten Albums »Machine Messiah« und einer extrem erfolgreichen Tour mit KREATOR, bestätigen die brasilianischen Thrash-Legenden SEPULTURA eine weitere Tour für den Sommer 2017. Neben ausgewählten Club Gigs, stehen einige der wichtigsten Metalfestivals Europas auf dem Plan!

Heute hat die Band den offiziellen Tour-Trailer veröffentlicht.

Zu sehen gibt es den Streifen hier: https://youtu.be/cZCIuUnvni8

SEPULTURA – SUMMER TOUR 2017

presented by: RTN Touring, Nuclear Blast, Rock Hard, Legacy, Metalnews

16.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

17.06. SK Presov – Dobry Festival

18.06. PL Wroclaw – A2

19.06. PL Bielsko-Biala – Rudeboy Club *SOLD OUT*

20.06. D Rostock – M.A.U.

22.06. D Ferropolis – With Full Force

23.06. D Dischingen – Rock am Härtsfeldsee

24.06. I Natz – Alpenflair

25.06. RO Bucharest – Metalhead Meeting

27.06. A Dornbirn – Conrad Sohm**

28.06. D Aschaffenburg – Colos Saal**

29.06. CH Aarau – Kiff**

30.06. CH Schmitten – Schmittner Open Air

01.07. F Antibes – Festival Nuits Carrées

02.07. E Barcelona – Rock Fest

04.07. P Porto – Hard Club

05.07. E Viveiro – Resurrection Fest

06.07. E Malaga – Weekend Beach

07.07. E El Bonillo – Alterna Festival

08.07. B Antwerp – Antwerp Metal Fest

09.07. NL Zwolle – Hedon*

11.07. D Münster – Sputnikhalle**

12.07. D Cologne – Essigfabrik**

13.07. D Balingen – Bang Your Head!!! Festival

14.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

15.07. H Dunaujvaros – Rockmaraton

*with Aborted

** with Aborted & Evil Invaders

Das neue Album ist weltweit in die Charts eingestiegen!

Alle Chartergebnisse seht ihr hier:

Tschechien: #14

Deutschland: #27

Schweiz: #27

Österreich: #33

Portugal: #35

Belgien (Vl): #35

Belgien(Wa): #67

Frankreich: #74

Australien: #82

USA: #86

UK: #165, #18 Indie, #9 Rock.

Quelle: www.nuclearblast.de

Kommentare

Kommentare