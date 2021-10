Frontm3n: melden sich eindrucksvoll mit zweitem Studioalbum zurück

Die „britischen Eagles“ sind im Anflug. Am 29. Oktober erscheint Enjoy The Ride, das neue Werk der Frontm3n!

Das zweite Studioalbum von Peter Howarth (The Hollies), Pete Lincoln (ex-The Sweet) und Mick Wilson (ex-10cc) beeindruckt mit tollen Melodien, eindrucksvollem Harmoniegesang, frischem Sound und feinstem Songwriting!

Anders als bei ihrem 2018er Debütalbum, als das Star-Trio den Fans in der Mehrzahl noch tolle Neu-Arrangements der Mega-Hits ihrer „alten“ Bands servierten, enthält die neue Scheibe zwölf nagelneue, selbstgeschriebene und von Mick Wilson fein produzierte Songs, die dennoch 1:1 nach Frontm3n klingen und auch Fans von Toto und den Eagles komplett auf ihre Kosten kommen lassen. Lediglich die Doppel Vinyl-Version von Enjoy The Ride bekommt mit Akustik-Versionen von Hits wie The Dean And I (10cc), Jennifer Eccles (The Hollies) und dem Sweet-Kracher Wig Wam Bam noch drei „Oldies“ als Bonus spendiert.

Die Fans von 60er und 70er Jahre-Musik dürfen sich also auf ein Dutzend richtig guter neuer Songs freuen.

Allen voran die erste Single-Auskopplung Walking Down That Line, die sich im deutschen Radio auf Anhieb eines großen Airplays erfreut.

Mit Hurricane und Angels And Demons legt die Band gleich mit zwei weiteren „Gute-Laune-Sommer-Songs“ nach. Angels And Demons erschien am 01.10. dann auch als zweite Vorab-Single und erinnert an die besten Zeiten von Smokie, wobei die Frontm3n sich auch hier komplett ihre Eigenständigkeit bewahren.

Groß geworden ist das Super-Trio mit seinen akustischen Gitarren – auf That Thing beweisen Lincoln & Co., dass sie auch (mit der Stromgitarre in der Hand) richtig rocken können.

Wie abwechslungsreich die Frontm3n anno 2021 sind, beweisen sie mit den zwei sehr, sehr gefühlvollen Balladen Sad Songs (selten war ein Titel treffender) und Sentimental Fool.

Und mit Two Wrongs (Don´t Make It Right) befindet sich dann auch noch eine echte Hymne auf diesem Meisterwerk.

Keine Frage: Die musikalische Reise durch dieses tolle neue Album ist ein echter Hochgenuss! Die Frontm3n auf neuen Höhenflügen – Enjoy The Ride!

Enjoy The Ride Tracklist:

01. Intro (Lincoln)

02. Walking Down That Line (Lincoln/Wilson)

03. Peace And Love (Howarth/Wilson)

04. Hurricane (Lincoln/Wilson)

05. I’m Coming Home (Howarth)

06. Angels And demons (Howarth/Lincoln/Wilson)

07. That Thing (Lincoln/Wilson)

08. Sad Songs (Lincoln)

09. Two Wrongs (Don´t Make It Right) (Howarth/Lincoln/Wilson)

10. Happy Ever After (Wilson)

11. Sentimental Fool (Lincoln / Wilson)

12. Open The Door (Howarth)

13. Enjoy The Ride (Lincoln)

Alle Daten der Frontm3n-Tour 2021/2022 (u.a. Hamburg, Berlin, Köln, Mannheim, Dresden, Leipzig, Stuttgart)