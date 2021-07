Frontm3n: veröffentlichen „Walking Down That Line“, die erste Single aus dem neuen Album

Frontm3n melden sich zurück. Am heutigen 2. Juli erscheint mit Walking Down That Line die erste Single-Auskopplung aus dem mit Spannung erwarteten zweiten Studioalbum der Allstar-Band, das für den 8. Oktober 2021 angekündigt ist.

Pete Lincoln (Ex-Sweet), Peter Howarth (The Hollies) und Mick Wilson (Ex-10cc) marschieren mit Walking Down That Line – allen Pandemie-Maßnahmen zum Trotz – weiter unbeirrt auf ihrem Erfolgsweg und bestechen mit tollen Melodien und grandiosem Harmonie-Gesang. Das Trio, das international längst als „die Eagles aus Großbritannien“ gefeiert wird, präsentiert mit Single Nummer 1 einen Gute-Laune-Song aus eigener Feder, der mächtig Appetit aufs neue Album macht.