Fury In The Slaughterhouse: veröffentlichen neue Single „Everyday Heroes“

Gerade erst haben Fury In The Slaughterhouse für den Sommer 2025 eine große Open Air-Tour angekündigt, heute veröffentlicht die legendäre Band aus Hannover eine neue Single: Mit dem hymnischen Song Everyday Heroes führt die Band ihre Spendenkampagne #HoffnungVerändertAlles weiter und dankt gemeinnützigen Hilfsorganisationen. Auf ihrer letzten Tour sammelte die Band so insgesamt über 100.000€ für verschiedene NGOs und Vereine, und so soll es 2025 weitergehen.

Nächstes Jahr geht es dann auf Fury Live Twenty Five Tour, mit insgesamt 16 Stopps in ganz Deutschland. Tickets für die Open Air Konzerte sind ab sofort überall erhältlich.

Die Band aus Hannover kündigt heute eine große Open-Air-Tournee durch 16 Städte an, die am 20. Juni 2025 in Rostock beginnen und am 30. August 2025 in Gießen enden wird. Dabei wird die NGO-Kampagne Hoffnung verändert alles, die Fury In The Slaughterhouse zu ihrer letzten Tour ins Leben riefen, aufgrund des überwältigenden Feedbacks weitergeführt. Über 100.000 Euro wurden im Rahmen der Aktion für ausgewählte Hilfsorganisationen, NGOs und Vereine gesammelt. Mit der neuen Single Everyday Heroes bedanken sich FITS bei allen, die Hoffnung verändert alles unterstützt haben – und bei allen die unsere Gesellschaft am Laufen halten.

Im Sommer 2023 spielten Fury In The Slaugtherhouse die bis dato größte Tournee ihrer über 35 Jahre währenden Bandkarriere – nur wenige Woche nachdem die legendäre Rockband aus Hannover mit dem 14. Studioalbum Hope ihre erste #1 in den deutschen Album-Charts gelandet hatte. Bei der großen Open Air-Tour, die 17 Stopps umfasste, strömten über 80.000 Fans zu den Konzerten. Mit ihrer heute verkündeten Tour Fury Live Twenty Five wollen FITS an diesen Erfolg anknüpfen und erneut im Kreise ihrer Fans den Sommer feiern.

Im Rahmen von Hoffnung verändert alles stellten Fury In The Slaughterhouse 17 NGOs und wohltätige Organisationen über ihre Social Media Kanäle und der eigens eingerichteten Webseite fury.de/hope vor, um so mit ihrer Reichweite für Aufmerksamkeit zu sorgen. Auf jedem der 17 Tour-Stopps konnten die Fans dann per Pfandbecher-Spende für jeweils eine der Organisationen, die sich vor Ort präsentierte, spenden. Darüber hinaus gab es auch andere Aktionen wie Versteigerungen oder Merch-Kooperationen. Unter den „Paten-Organisationen“ befanden sich u.a. die Meeresschutzorganisation Sea Shepherd, das Südafrika-Hilfs- & Bildungsprojekt UBOMI, der Verein Dunkelziffer e. V., der Betroffenen von sexueller Gewalt hilft oder das Obdachlosen-Hilfsprojekt Little Home.

Viele dieser NGOs und Vereine tauchen nun auch im offiziellen Musikvideo zur neuen Single Everyday Heroes auf, die ab dem 30.08.24 auf allen Kanälen und Plattformen zu hören ist. Der Song ist eine Hymne, wie sie wohl nur Fury In The Slaughterhouse schreiben können. Wobei die Hannoveraner das so niemals sagen würden.

Ausgehend vom sphärischen Gitarrensound von Christof Stein-Schneider, nimmt die Band nach und nach Fahrt auf, während Kai Wingenfelder über jene Menschen singt, die unsere Gesellschaft am Laufen halten – damit aber niemals hausieren gehen würden. „They’re inside the silence / you won’t hear them complain / they are the umbrella / that holds off the rain“ heißt es in einer Strophe. Und im Refrain: „There are heroes / everyday heroes / they are heroes / humans between the ones and zeros“.

Kai Wingenfelder sagt über den Song: „Vor allem in der Corona-Zeit, aber auch in allem, was danach kam, haben wir gemerkt, dass viele Menschen, die den Laden eher im Verborgenen am Laufen halten, immer ein wenig durchs Raster fallen.“ Dabei seien das doch die wahren Held*innen der Zeit. „Wir wollen mit Everyday Heroes einfach mal sagen: ‚Hey Freunde, sagt doch mal all denen danke, die immer für uns da sind.‘ Sei es die Verkäuferin, oder der Busfahrer, der Müllmann, die Ärztin, der Krankenpfleger, oder die Lehrkräfte, auf die immer so gerne eingeprügelt wird. Oder alle Menschen, die etwas für andere spenden oder ehrenamtlich helfen. Die wollten wir einfach mal in den Vordergrund bringen, weil sie einen immensen Wert für unsere Gesellschaft haben.“

Everyday Heroes ist aber auch der Soundtrack und das Dankeschön für alle, die 2023 an der Aktion Hoffnung verändert alles mitgewirkt oder dafür gespendet haben. Kai Wingenfelder erklärt: „Der Song ist perfekt, um den Leuten zu zeigen, dass wir das ernst meinen, und diese NGO-Kampagne eine Kampagne ist, die weitergeht.“ Das könne gerne so lange sein, „wie es diese Band gibt“, sagt Wingenfelder. „Aber gerne auch darüber hinaus: Vielleicht finden wir ja irgendwann eine andere Band, die mit einsteigt.“

Als politische Aktion möchten Fury In The Slaughterhouse die Aktion übrigens nicht verstanden wissen. Was erst einmal überrascht. Aber Kai Wingenfelder findet: „Eine politische Aktion von Fury ist, wenn wir zum Beispiel auf einem Festival wie Jamel Rockt Den Förster spielen. Was die NGOs und Hilfsorganisationen da machen und auch die Spender*innen, empfinde ich eher als menschlich.“

In Everyday Heroes gibt es eine Zeile, die Kai Wingenfelder in diesem Kontext noch einmal hervorstellen will: „they deserve that we give something back in return.“ Dazu sagt er: „Für uns heißt das ja: Im Grunde geht es uns gut. Wir können von dem leben, was wir lieben. Wir machen Musik und können damit unsere Familien ernähren. Wir verdienen Geld damit und deswegen sind wir auch in der Bringschuld.“

Wie mitreißend diese „Bringschuld“ von Fury In The Slaughterhouse live klingt, kann man ab dem 20. Juni 2025 auf den Open-Air-Konzerten von Fury Live Twenty Five erleben. Karten sind ab sofort erhältlich.