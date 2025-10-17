G.A.E.A.: präsentieren ihr neues Album „A Frozen Moment In Time“

G.A.E.A. (Galactic Aliens Extermination Armada) ist ein Projekt, das von Buzz (alias Giuseppe Nicolò – Memories Of A Lost Soul) ins Leben gerufen wurde. Sein Ziel ist es, Progressive Metal, Death / Thrash und avantgardistische moderne Klänge mit den Soundtracks von Videospielen und Science-Fiction-Filmen der 1980er Jahre zu kombinieren. Bands wie Cynic, Atheist, Meshuggah und Gojira können als Väter ihres Sounds betrachtet werden, auch wenn die Musik von G.A.E.A. absolut einzigartig ist.

Am 15. Oktober hat die Band, die mit einer erneuerten Besetzung unterwegs ist, die mit Dysphoria an den Keyboards und den weiblichen Vocals sowie Emi Dattolo am Bass vervollständigt wurde, einen Vertrag mit Club Inferno für den digitalen Vertrieb und Promotion ihres zweiten Albums unterzeichnet. A Frozen Moment In Time wird am 14. November 2025 erscheinen.

A Frozen Moment In Time basiert auf dem Konzept der Reise der letzten Menschen an Bord ihres Mutterschiffs auf der Suche nach einem bewohnbaren Planeten aufgrund der bevorstehenden Explosion der Erde. Die Band schafft Atmosphären, die meisterhaft verschiedene Strömungen miteinander verweben, von Prog über Death Metal bis hin zu melodischen Goth-Klängen. Brutale Vocals leben in Symbiose mit süßen Melodien weiblicher Stimmen, die oft durch den Einsatz eines Vocoders verziert werden. In der Zwischenzeit verbreiten sich tödliche Riffs mit verheerender Wucht in der Luft und dringen wie scharfe Klingen in deinen Körper ein, in einem äußerst raffinierten Stil und mit einem Sound, der im Lost Soul Studio entstanden ist.

A Frozen Moment In Time – Trackliste:

1. Lovelikebigbang

2. Pillars Of Creation

3. Stranger In A Stranger Land

4. Mechassault

5. Gates Of Zendocon

6. Second Chapter

7. Obliterator

8. Obliterator (Part 2)

9. The Moon And The Earth

10. Finally Free

Das Ergebnis ist A Frozen Moment In Time, ein Album, das in der Lage ist, sein Herz und seine Seele in die Zukunft zu projizieren. G.A.E.A. präsentiert ein musikalisches Kaleidoskop aus eisigen Atmosphären und verheerenden Harmonien.

G.A.E.A. online:

https://www.facebook.com/GAEAband