Ghostmaker: 2020 wird rocken – das neue Album kommt

Freut Euch kurz vor den Feiertagen schon mal auf ein Highlight für das Frühjahr 2020!

Ghostmaker sind ein ganz heißer Tipp in Sachen Rock!

Die Berliner agieren mit Detailgespür und Feeling, ohne sich ihre Ecken und Kanten abschleifen zu lassen.

Herzblut trifft auf Arschtritt, mal fuzzy, mal fragil, mal regelrecht funky, immer punktgenau und voller Seele, direkt in Herz und Beine.

Bandkopf Chris Jany & Co überraschen ihr Publikum mit ihrem nicht alltäglichen, kraftvollen Sound in einer energiegeladenen und schweißtreibenden Show, die ohne das übliche Genre-Sicherheitspaket auskommt.

Die Band entschied sich nach diversen Eigenproduktionen, die bereits auf supergutes Pressecho trafen, für ihren ersten offiziellen Longplayer Room Service Romeo zur Zusammenarbeit mit Thommy Hein (Nick Cave, Queens Of The Stone Age, Die Haut, Korn), der Aufnahme, Mix und Mastering übernahm.

Das Ergebnis ist ein echter Knaller!

Der „Geheimtipp von der Spree“ wird 2020 mächtig abräumen!

Überzeugt Euch selbst!

Room Service Romeo wird am 06.03.2020 über GHSTMKR/Recordjet erscheinen.

www.ghostmaker.net

www.facebook.com/GHOSTMAKERBABY