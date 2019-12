Symphony X: Kündigen 25th Anniversary North American Tour mit Primal Fear und Firewind an

Die Progressiv Metal Meister Symphony X aus New Jersey freuen sich, ihre 25th Anniversary North American Tour 2020 anzukündigen! Die Tour, bestehend aus 28 Shows, wird am 14. Mai in Englewood, NJ starten und die Band unter anderem nach Montreal, Cleveland und Austin führen, bevor sie am 17. Juni in The Masquerade in Atlanta endet. Als Gäste sind ihre Labelkollegen Primal Fear – die gerade ihr neues Studioalbum aufnehmen – und Firewind mit dabei!

Symphony X kommentieren: „Wir freuen uns sehr, diesen Meilenstein in unserer Karriere feiern zu dürfen! Die Shows in Europa und Südamerika letztes Jahr waren unglaublich und wir können es kaum erwarten, dasselbe 2020 mit unseren großartigen Fans in den USA zu erleben! Es ist uns eine Ehre, sowohl Primal Fear als auch Firewind auf dieser Tour mit dabei zu haben, um das 25 jährige Jubiläum unserer musikalischen Reise zu feiern! Diese Band ist an einem Punkt, wo wir uns auf die Zukunft freuen und auch darauf, all denen, die uns bisher unterstützt haben, noch mehr Musik zu schenken! Wir sehen uns 2020!”

Seht euch die offiziellen Videos zu In My Darkest Hour und Kiss Of Fire, sowie die Lyric Videos zu Without You und Nevermore auf dem Nuclear Blast YouTube channel! an.

Tickets für die Tour sind hier erhältlich: http://www.symphonyx.com/site/tour/

Bestätigte Shows der Symphony X 25th Anniversary North American Tour mit Primal Fear und Firewind sind folgende:

May 14 – Englewood, NJ – Bergen Performing Arts Center

May 15 – Worcester, MA – The Palladium (MA)

May 16 – Wantagh, NY – Mulcahy’s

May 17 – Philadelphia, PA – Theatre Of Living Arts

May 18 – Montreal, QUE – Cafe Campus

May 20 – Quebec City, QUE – Imperial

May 21 – Toronto, ON – Opera House

May 22 – Westland, MI – Token Lounge

May 23 – Joliet, IL – The Forge

May 24 – Cleveland, OH – Agora Ballroom

May 26 – Milwaukee, WI – Turner Hall

May 27 – Minneapolis, MN – The Cabooze

May 29 – Edmonton, AB – The Starlite Room

May 31 – Vancouver, BC – The Venue

Jun 1 – Seattle, WA – El Corazon

Jun 2 – Portland, OR – Hawthorne Theatre

Jun 3 – San Francisco, CA – Slims

Jun 5 – Anaheim, CA – City National Grove

Jun 6 – West Hollywood, CA – Whisky a Go Go

Jun 7 – Tempe, AZ – Club Red

Jun 8 – Albuquerque, NM – Sunshine Theater

Jun 10 – Dallas, TX – Canton Hall

Jun 11 – Austin, TX – Come and Take It Live

Jun 12 – San Antonio, TX – Aztec Theater

Jun 13 – Houston, TX – House of Blues

Jun 15 – West Palm Beach, FL – Kelsey Theater

Jun 16 – Tampa, FL – The Ritz

Jun 17 – Atlanta, GA – The Masquerade

Symphony X’s neuestes Album Underworld ist hier erhältlich: http://nblast.de/SXUnderworld

Holt euch hier Primal Fears Vinyl Re-Release:

Black Sun: https://www.nuclearblast.de/290894

Devil’s Ground: https://www.nuclearblast.de/290895

Seven Seals (erscheint erst am 20. Dezember!): https://www.nuclearblast.de/290896

Mehr zu Primal Fear:

Crucify Me Official Lyric Video: https://www.youtube.com/watch?v=LOJow7Gn3nI

Blood, Sweat & Fear Official Music Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZUf6lNNJkJo

