Goot: veröffentlichen neuen Track „Fail Better“ vom kommenden Album „The Toll Remains The Same“

Die internationale Gruppe Goot freut sich, einen neuen Track für alle Hard-Rock- und Heavy-Metal-Fans zu präsentieren! Der Song heißt Fail Better und ist auf dem neuen Album The Toll Remains The Same enthalten, das am 23. Mai über Worldlessness Records erscheint.

The Toll Remains The Same beinhaltet mit 17 Titeln (darunter 4 bisher unveröffentlichte Titel und verschiedene Remixe, Orchester- und Ambient-Versionen) zeigt erneut den mächtigen David Reece (ex-Accept, ex-Bonfire) am Gesang.

Weitere Infos zu Goot und zum neuen Album The Toll Remains The Same könnt ihr hier nachlesen: