Goot: veröffentlichen ihr neues Album „The Toll Remains The Same“ am 23.05.2025

Die internationale Hard-Rock-Heavy Metal-Gruppe Goot ist bereit, nach der Veröffentlichung von Weight Of Days im Jahr 2024 mit einem neuen, aufregenden Album zurückzukehren. Das neue Album heißt The Toll Remains The Same und sieht erneut den mächtigen David Reece (ex-Accept, ex-Bonfire) am Gesang.

The Toll Remains The Same, das am 23. Mai über Worldlessness Records erscheint, enthält 17 Titel, darunter vier bisher unveröffentlichte Titel und verschiedene Remixe, Orchester- und Ambient-Versionen.

Der Titeltrack ist als Visualizer-Video verfügbar:

The Toll Remains The Same ist eine Fortsetzung des auf dem Album Weight Of Days aus dem Jahr 2024 umgesetzten Konzepts und eine Brücke zum zweiten Album von Goot unter Mitwirkung des Kultsängers David Reece, das die Band 2025 veröffentlichen möchte.

In den neuen Stücken wendet sich Goot seiner Big-Rock- und Heavy-Metal-Seite zu, ohne den modernen, dichten Sound, die epischen Melodien und die pumpende Energie zu vergessen. Gekrönt wird das neue Material durch den charismatischen, klassischen Rockgesang von David Reece. Neben Maestro Reece war auch der Gitarrist der britischen Thrash-Metal-Band Onslaught, Wayne Dorman, an der Entstehung der neuen Musik beteiligt. Alle Texte der neuen EP wurden, wie alle anderen Texte von Goot, vom niederländischen Autor und Musikjournalisten Randy Gerritse geschrieben.

Credits:

Musik von Goot. Texte von Randy Gerritse, bearbeitet von David Reece. Konzept von Randy Gerritse.

Aufnahme:

Gesang von Riccardo Demarosi (Giardini Sonori Studios)

Gitarre von Yan Fedyaev

Solo und zusätzliche Gitarre von Wayne Dorman, Ilya Morozov, Alex Corona (Alex Corona Studio), Igor Arbuzov

Schlagzeug von Andrey Manykin (Stone Town Studio)

Bass von Luigi del Missier (Black Mirror Studios)

Keys von Lorelei Ether

Hintergrundgesang von Denis Strizhakov (HPJ Records)

Editing, Mixing & Mastering by Theodor Borovski & Slaughtered Studio

Hintergrundgesang bearbeitet von Denis Strizhakov (HPJ Records)

Foto von Erika Wahlberg

Cover von Pablo the Elephant.

Logo von Simone Sut & New Breed Graphic Studio, modifiziert von Pablo the Elephant.

The Toll Remains The Same Tracklist:

1. The Toll Remains The Same

2. Holes In Me

3. Echelon Of Lies

4. Fail Better

5. It’s Just Life

6. Babylon In The Rain (Alternative Mix)

7. Fail Better (Alternative Mix)

8. Mythical Self (Ambient Mix)

9. Fail Better (Wayne Dorman Orchestral Version)

10. Devour (Instrumental)

11. Hollow Horses (Instrumental)

12. Icarus Down (Instrumental)

13. The Toll Remains The Same (Instrumental)

14. As The Earth Rotates (Q-Ran Asteroid Mix)

15. As The Earth Rotates (Dancing King Mix)

16. Tick Tock (Q-Ran Mix)

17. Sell Yourself (Q-Ran Mix)

Goot sind:

Goot – Gitarre, Hintergrundgesang

Zimon – Bass

Lorelei Ether – Keyboards

Marti Matsilla – Schlagzeug

Theodor Borovski – Programmierung

Gäste:

David Reece – Gesang, Arrangements

Wayne Dorman – Gitarre (1, 3, 4, 10, 13), Orchestrierungen (9)

Alex Corona – Gitarre (7, 11)

Igor Arbuzov – Gitarre (5, 6)

Ilya Morozov – Gitarre (12)

Anabelle Iratni – Keyboards (10)

Anton Kuran – Programmierung, zusätzliche Produktion (14, 16, 17)