Ex-Ozzy Osbourne-Gitarrist und Firewind-Mastermind Gus G. steht ab sofort mit seiner gleichnamigen Soloband weltweit bei AFM unter Vertrag.

„Ich bin sehr glücklich, die gute Neuigkeit verkünden zu können: Soeben habe ich einen weltweiten Vertrag für meine Soloalben geschlossen – und zwar mit AFM Records. Meiner Meinung nach ist AFM eines der wenigen Labels heutzutage, das aktiv die Entwicklung seiner Künstler unterstützt und das sich mit Leidenschaft und frischen Ideen hervortut. Wir haben bereits gemeinsam das aktuelle Firewind-Album Immortals in Nordamerika veröffentlicht und ich freue mich, die Zusammenarbeit mit dem AFM-Team nun auszubauen“, sagt Gus G.

Derzeit arbeitet man an einem neuen Studioalbum, das im April 2018 erscheinen soll.

Zuvor allerdings steht noch eine Nordamerika-Tournee, gemeinsam mit Vinnie Moore, auf dem Programm. Hier wird sich die Gus G. Band dann auch erstmals in neuer „Power Trio“-Besetzung zeigen. Neben Gus sind Richie Monica (Drums) und – das dürfte eine faustdicke Überraschung darstellen – Dennis Ward (Gesang/Bass)!

„Metalfans kennen Dennis als Bassisten von Bands wie Unisonic und Pink Cream 69, was aber viele nicht wissen: Der Mann ist ein wahres Multitalent, ein erstklassiger Songwriter, Produzent UND Sänger“, kommentiert Gus. „Nachdem ich beim letzten Firewind-Album und nun auch meinem neuen Soloalbum intensiv mit Dennis gearbeitet habe, lag es für mich nur nahe, ihn auch in die Band zu holen. Somit ist die Gus G. Band nun ein Power-Trio und wir freuen uns, in dieser Besetzung Ende November auf Nordamerika-Tour unsere ersten Konzerte zu spielen.“

AFM Records A&R Timo Hoffmann: „Nachdem wir gemeinsam bereits Firewinds aktuelles Album Immortals in Nordamerika veröffentlichen hatten, freuen wir uns sehr, die Zusammenarbeit mit Gus G. vertiefen zu können. Der Ausnahmegitarrist wird ab sofort seine Gus G.– Soloalben weltweit über AFM in Umlauf bringen. Für Metal- und Rockfans weltweit ist Gus G. schon lange ein wichtiger Teil der Szene. Der ex-Ozzy Osbourne-Gitarrist ist die treibende Kraft hinter Firewind und hat in den letzten Jahren zudem eine beeindruckende Solokarriere gestartet. Seine zwei bisher erschienenen Gus G.-Longplayer liefern zeitgemäßen Hardrock mit Finesse und enthalten zahlreiche interessante Kollaborationen mit internationalen Szene-Stars. Fans dürfen sich schon jetzt auf ein großartiges neues Gus G.-Album freuen, dessen Veröffentlichung für April 2018 geplant ist.“

Gus G. auf US-Tour (mit Vinnie Moore):

Gunslinger Tour:

28. November – Derry, NH @ Tupelo Music Hall

30. November – Cleveland, OH @ Cleveland Agora

01. Dezember – Detroit, MI @ The Token Lounge

02. Dezember – Joliet. IL @ The Forge

03. Dezember – Milwaukee, WI @ Shank Hall

06. Dezember – Sellersville, PA @ Sellersville Theater

07. Dezember – Brooklyn, NY @ Saint Vitus Bar

08. Dezember – Stanhope, NJ @ The Stanhope House

09. Dezember – Somerville, MA @ Once Ballroom

