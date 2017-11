Die Punkrock Helden Itchy aus Eislingen/Fils starten morgen ihre All We Know-Tour 2017 durch Europa!

Itchy – All We Know-Tour 2017

23.11.2017 Wiesbaden, Schlachthof

24.11.2017 Hamburg, Fabrik

25.11.2017 Dresden, Puschkin (Sold out!)

26.11.2017 Berlin, Festsaal Kreuzberg

30.11.2017 München, Backstage Halle (Sold out!)

01.12.2017 Wien (AT), Arena (Sold out!)

02.12.2017 Prag (CZ), Rock Café

03.12.2017 Nürnberg, Hirsch

07.12.2017 Osnabrück, Kleine Freiheit

08.12.2017 Jena, Kassablanca

09.12.2017 Saalbach (AT), Bergfestival

14.12.2017 Bochum, Zeche

15.12.2017 Utrecht (NL), De Heling

16.12.2017 Sneek (NL), Bollwerk

17.12.2017 Köln, Live Music Hall

22.12.2017 Zürich (CH), Dynamo

23.12.2017 Stuttgart, LKA Longhorn

Außerdem hat die Band kürzlich ihr neues Musikvideo zu The Sea veröffentlicht. Der Song stammt vom neuen Album All We Know das kürzlich veröffentlicht wurde.

Schaut euch The Sea nun hier an

Holt euch All We Know hier.

Oder als digitale Version hier.

Zusammen mit der internationalen Meeresschutzorganisation OceanCare unterstützen Itchy die Kampagne I Care, die das Ziel hat die Menge an Einwegplastik im Alltag zu reduzieren und die Vermüllung der Meere zu stoppen. Alle weiteren Informationen dazu gibt es hier.

Den alten Bandnamen Itchy Poopzkid auf das schon seit Jahren übliche Fan-Kürzel Itchy reduziert, ein brandneues Album im Gepäck und außerdem einen ganzen Berg voller Pläne für das Jahr 2017: Sibbi, Panzer und Max zeigen auch nach 15 Jahren Bandgeschichte, sechs Alben und über 900 Konzerten in 20 verschiedenen Ländern, dass sie immer noch – und gerade jetzt – viel zu sagen haben.

Tracklist von All We Know:

01. Stuck With The Devil

02. Keep It Real

03. Fall Apart

04. Nothing

05. Black

06. Before You Go

07. Danger!

08. The Sea

09. Knock Knock

10. Day In Day Out

11. All We Know

12. We’re Coming Back

13. The Last Of Us

14. Go To Sleep

Itchy sind:

Sibbi | Gesang, Gitarre

Panzer | Gesang, Bass

Max | Schlagzeug

