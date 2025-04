Harpyie: „Voodoo“ Tour 2025 startet am 31. Oktober

Nach einem erfolgreichen Live-Jahr 2024 mit mitreißenden Shows auf der Eisheiligen Nacht Tour mit Svbway To Sally und großen Festivalauftritten gehen Harpyie endlich auf ihre lang ersehnte Voodoo-Tour 2025.

Ihr aktuelles Album Voodoo erreichte Platz 21 der deutschen Albumcharts und wird nun live gefeiert. Die neuen Songs entfalten auf der Bühne ihre ganze Kraft und laden zu einer rauschenden Voodoo-Messe ein. Bei Harpyie-Konzerten sind die Gäste mehr als nur Fans – sie sind Teil der Familie. In der Freakshow ist jeder willkommen, denn Harpyie stehen für Vielfalt, Individualität und das Feiern des Andersseins. Ihr moderner Folk-Metal mit energiegeladenen Geschichten setzt neue Maßstäbe in der Szene.

Ein besonderes Highlight sind die Special Guests Mythemia. Gemeinsam mit Harpyie sorgen sie für unvergessliche Konzertabende voll mit Folk, Rock und einer ordentlichen Prise Metal.

Das Tourabschluss Konzert im heimatlichen Herford wartet sogar mit einem besonderen Line-Up auf. Bei ihrem Heimspiel lassen sich Harpyie nicht lumpen und laden, neben Mythemia, extra hierzu ihre Freunde O´Reilly And The Paddyhats ein.

Die Voodoo-Tour ist perfekt für Fans der mittelalter- und schwarzen Szene, die epische Geschichten, düstere Ästhetik und kraftvolle Klänge lieben. Wer große Erlebnisse sucht, wird hier fündig.

Hier ist jeder willkommen, egal wer er ist. Für alle, denen klassische Mittelalter- und Folk-Metal-Bands zu oldschool sind, bringt Harpyie frischen Wind in die Szene. Seid bereit für die Voodoo-Magie! Tickets gibt es bei Eventim.

Termine:

Fr, 31.10. Berlin | Privatclub

Sa, 01.11. Osnabrück | Hyde Park

So, 02.11. Frankfurt | Das Bett

Do, 06.11. Oberhausen | Kulttempel

Fr, 07.11. Dresden | Puschkin

Sa, 08.11. Lindau | Club Vaudeville

So, 09.11. Nürnberg | Hirsch

Fr, 14.11. Hannover | Chez Heinz

Sa, 15.11. Jena | F-Haus

So, 16.11. Hamburg | Logo

Sa, 13.12. Herford | Kulturwerk + Mythema & O´Reilly & The Paddyhats