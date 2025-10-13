SD17: veröffentlicht „Ashes To Angel“ – eine kraftvolle neue Metal-Hymne der Wiedergeburt

Das unabhängige Heavy-Metal-Projekt SD17, angeführt von Gitarrist und Produzent Tim Haverman, hat seine neue Single Ashes To Angel veröffentlicht, die ab sofort auf allen großen Streaming-Plattformen verfügbar ist. Der Track markiert ein mutiges neues Kapitel für SD17 – eine Verschmelzung von Emotion, Kraft und Atmosphäre zu einem Sound, der sowohl modern als auch zeitlos wirkt.

„Ashes To Angel handelt von Transformation – von dem Moment, in dem du aufhörst, vor der Dunkelheit davonzulaufen, und anfängst, aus ihr heraus wieder aufzubauen“, sagt Tim. „Es ist zugleich persönlich und universell – jede Narbe, jede Verbrennung wird zu einem Teil des Lichts, das dich weiter antreibt.“

Aufgebaut auf mächtigen Gitarrenklängen, dynamischem Gesang und einem emotional aufgeladenen Refrain, erforscht Ashes To Angel die Stärke, die daraus entsteht, Verlust zu überstehen und Schmerz in Sinn zu verwandeln. Es ist ein Song, der bei Hörerinnen und Hörern Anklang findet, die Bedeutung hinter der Schwere suchen – Metal mit Herz, Seele und Wahrheit.

SD17 ist ein zukunftsorientiertes Metal-Projekt, das echtes Musikerhandwerk mit futuristischem Storytelling verbindet. Gegründet und produziert von Tim Haverman, verfolgt SD17 das Ziel, eine vernetzte Welt durch Musik, visuelle Elemente und Erzählung zu erschaffen – eine Welt, in der jeder Song das Universum, die Botschaft von Transformation und Hoffnung erweitert.

Mit Ashes To Angel setzt SD17 seine Mission fort, die Grenzen des modernen Metal zu erweitern – schwer, emotional und unverkennbar menschlich.