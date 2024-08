Heavier Trip – Road To Wacken: Trailer weckt Vorfreude auf die Metal-Komödie

Die gefährlichste Heavy-Metal-Band der Welt ist zurück – doch dieses Mal reisen die finnischen Rocker von Impaled Rektum direkt zum „Heiligen Gral des Metal“, dem legendären Wacken Open Air in Schleswig-Holstein! Heavier Trip – Road To Wacken ist das absolute Muss für alle Hard‘n Heavy- und Wacken-Fans im Allgemeinen – und für alle Heavy Trip-Fans im Besonderen. Begleitet die Band Impaled Rektum im spektakulären Sequel zur Kultkomödie Heavy Trip (2018) auf einem verrückten Road Trip quer durch Nordeuropa, der sie live auf die Wacken-Bühne katapultiert. Heavier Trip – Road To Wacken ist ein aberwitziger Leinwandspaß und das Kino-Event für alle Metalheads und all jene, die es werden wollen!

Der offizielle Trailer zum Film liefert einen ersten Vorgeschmack auf die turbulente Geschichte:

Inhalt

Die finnische Kultband Impaled Rektum, auch bekannt als „Die gefährlichste Metalband der Welt“, befindet sich in einer schwierigen Situation – oder genauer gesagt: im norwegischen Knast! Deshalb muss sie auch das Angebot, beim größten Metal-Open-Air der Welt in Wacken aufzutreten, schweren Herzens ablehnen. Doch als der Vater des Gitarristen schwer erkrankt und das Haus und der Schlachthof der Familie vor dem Ruin stehen, ist es Zeit für Impaled Rektum, sich erneut zu erheben: Die vier Jungs beschließen, aus dem Gefängnis auszubrechen und mit einem Auftritt beim W.O.A. all ihre finanziellen Probleme zu lösen. Auf ihrem Roadtrip nach Wacken begegnen die Jungs dabei ihren Idolen (der alternden Metalband Bloodmotor), müssen sich gegen den teuflischen Plattenlabel-Boss Fisto (Anatol Taubman) behaupten und werden von einer gemeingefährlichen Gefängnisaufseherin verfolgt. Aber die größte Herausforderung besteht für die Band darin, inmitten all dieses Wahnsinns zusammenzuhalten …

Heavier Trip – Road To Wacken ist eine Produktion der finnischen Making Movies in Koproduktion mit der Hamburger Heimathafen Film und der Unterstützung von u.a. der Finnnish Film Foundation und der MV Filmförderung. Die verrückte Action-Komödie führte die Crew in 35 Drehtagen von Finnland über Litauen nach Rostock – und natürlich bis nach Wacken, wo das Finale des Films während des Wacken Open Air Festivals 2023 gedreht werden konnte.

