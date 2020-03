Heavysaurus: „Retter der Welt“ gestern erschienen

Retter der Welt von Heavysaurus erschien gestern den 27. März 2020 und bietet kleinen Metal- und Dino-Fans zwischen drei und zehn Jahren ein breites Portfolio an kindgerechten Songs. Insgesamt 16 Songs, darunter zwei Bonustracks und zwei Featurings, eines mit Kärbholz und eines mit Rocklegende Doro Pesch, machen das zweite Album zu einem vielfältigen Highlight für Groß und Klein.

Zwei der neuen Lieder bieten coole Texte, kombiniert mit bekannten Melodien. Denn Dinos Wollʼn Euch Tanzen Sehn ist eine Adaption des Rockklassikers Rock You Like A Hurricane“ und Bist Du Dabei eine Version von Eye Of The Tiger. Auch Songs wie Dino-Disco und Ufowerkstatt sind genau das Richtige für kleine Rocker und laden dazu ein, die Musik ganz laut aufzudrehen und ausgelassen zu tanzen.

Ohne auf die gewohnt eingängigen Sounds zu verzichten, überzeugt das neue Album durch seine Vielfalt. Der Titelsong Retter der Welt befasst sich mit Recycling und dem bewussten Umgang mit Ressourcen. In Das Letzte Mammut greifen die Dinos das Thema Tod und Abschiednehmen auf. Schon im August bezogen Tom Lehel und die Dinos mit Wir Wollen Mobbingfrei! bei der gleichnamigen Veranstaltung Stellung. Kein Wunder also, dass es als Bonustrack auch Teil des neuen Albums ist. So bietet die Band einen Mix aus anspruchsvollen Songs, Rockklassikern und wildem Metal, der die Kids bewegt, ihnen Mut macht und sie mitnimmt in die ausgelassene Welt von Heavysaurus.

Bisher hat Milli Pilli, ein musikalischer Ceratopsian und das einzige Mädchen der Band, vor allem am Keyboard geglänzt. Im neuen Album zeigt sie, was noch in ihr steckt, und sorgt mit Dino-Disco für gute Laune und Tanzstimmung. Denn bei diesem Song ist Beine Schwingen Wie Ein Yeti angesagt.