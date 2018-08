Hell Over Hammaburg VOL. 7: Freitag, 1. März 2019, und Samstag, 2. März 2019

Markthalle, Hamburg – Germany

Neu im Billing (more bands & 2 headliners will follow soon):

Malokarpatan (Slowakei)

Barbarisch, kauzig, hochprozentig! Malokarpatan aus der slowakischen Hauptstadt Bratislava vereinen die alte Venom– und Bathory-Schule mit Black Sabbbath-Heaviness sowie der simplen Zerstörungswut von Darkthrone und dem originellen Kauzfaktor, den slowakische/tschechische Düstermetaller offenbar in ihren Genen haben. Die Truppe, die sowohl auf Platte als auch auf der Bühne absolute Topqualität und finstere Entertainmentqualitäten bietet, verbannt euch in tiefeste Katakomben, wo ein loderndes Feuer und jede Menge Pilsner Urquell und slowakischer Rotwein auf euch warten. Black-Heavy-Metal as fuck und 100% Fenriz-approved! The invasion of Nordkarpatenland!

www.facebook.com/malokarpatan

Das bisherige Billing des HOH 2019:

Dead Congregation (Greece)

www.facebook.com/deadcongregation

Magic Circle (USA):

magiccircle.bandcamp.com/releases

Mega Colossus (USA)

www.facebook.com/pg/colossusmetal

Matterhorn (CH)

www.facebook.com/CrassCleansing

Wytch Hazel (UK)

www.facebook.com/wytchhazel

Faustcoven (N)

https://nuclearwarnowproductions.bandcamp.com/album/in-the-shadow-of-doom

Professor Black (USA)

www.facebook.com/heavymetalismyway

https://professorblack.bandcamp.com

The Neptune Power Federation (AUSTRALIA)

www.theneptunepowerfederation.com

www.facebook.com/theneptunepowerfederation

Sanhedrin (USA)

www.facebook.com/sanhedrinband

Gatekeeper (Kanada)

www.facebook.com/gatekeepervinland

https://gatekeeper.bandcamp.com

Truppensturm (D)

truppensturm.bandcamp.com

VORVERKAUF:

Ticket: 65 Euro plus Porto & Gebühren

Iron Bonehead:

https://shop.ironbonehead.de/de/tickets-misc-/19704-hell-over-hammaburg-festival-2019-ticket.html

Van Records:

http://www.van-records.de/product_info.php?products_id=3711&MODsid=1775c42c60d08cecb2e7a713f500425a

Cudgel:

https://www.cudgel.de/index.php?cl=details&anid=38c9e46fc34c2bf9ddcf454823849e96

Eventim:

http://www.eventim.de/hell-over-hammaburg-vol-7-2-tages-ticket-hamburg-tickets.html?affiliate=EVE&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&key=1613552%2410719323&jumpIn=yTix&kuid=&hideArtist=true&from=erdetaila

High Roller Records:

https://www.hrrshop.de/HELL-OVER-HAMMABURG-Vol7-Festival-Ticket

