Eventname: Motorradtreffen 2018

Bands: Grave Digger, Beast In Black, Nitrogods, Just Priest, Hardbone, Powerage, John Diva & The Rockets Of Love

Ort: 72401 Haigerloch-Gruol

Datum: 31.08. und 01.09.2018

Kosten: Freitag 25,- € AK (kein Vorverkauf), Samstag Eintritt frei

Genre: Hardrock, Heavy Metal, Glam Rock

Veranstalter: https://www.facebook.com/MotorradkellerGruol/ http://www.motorradkeller-gruol.com/#home

Links: https://www.facebook.com/events/305057440033117/ http://www.motorradkeller-gruol.com/#home

Du stehst auf schnelle Bikes und harten Rock / Heavy Metal ? Dann solltest du dir den 31.08. und 01.09.2018 dick und fett in deinen Terminkalender eintragen, in rot selbstverständlich !!! An diesem Wochenende geht das legendäre Motorradtreffen des Motorradkellers Gruol im Zollernalbkreis in die nächste Runde, und es gibt mit Grave Digger, Beast In Black, Nitrogods, Just Priest, Hardbone, Powerage und John Diva & The Rockets Of Love gleich sieben (!) hardrockende Bands auf die Ohren. Was 1990 mit kleinen Partys und Dosenmucke begann, ist mittlerweile zu einem richtigen Festival gewachsen, auf dem in den vergangenen Jahren auch schon Bands wie z.B. Doro, Bonfire, Edguy, Crystal Ball oder U.D.O. spielten.

An zwei Tagen wird alles geboten, was das Biker-Herz begehrt, schnelle Maschinen, eine volle Breitseite harter Musik, Festzelt, Lagerfeueratmosphäre, Barbereich, Händlermeile, Camping, Food & Drinks. Am Freitag, wo die bekannten Bands auf der Bühne stehen, werden 25,- € Eintritt fällig. Am Samstag dagegen ist der Eintritt frei. Ein Vorverkauf wird nicht angeboten, aber an der Abendkasse bekommst du dein Ticket auf jeden Fall. In den letzten Jahren wurde hier mit bis zu ca. 8.000 Leuten gerockt und gefeiert. Natürlich bist du auch willkommen, wenn du kein Bike unter dem Hintern hast…, Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung.

Bands am Freitag:

Grave Digger

Beast In Black

Just Priest

John Diva & The Rockets Of Love

Bands am Samstag:

Hardbone

Nitrogods

Powerage

