In Dreams Of Reality - S.Y.N.C.E.D.

Fazit: Für echte Metalcore-Fans mögen die technischen Spielereien, mit denen im Grunde alle Songs durchsetzt sind, "too much" sein, ich mag es mal ganz gern hören. Vor allem dann, wenn es sich so nahtlos in die Songs einfügt, wie auf dieser EP. Live werden diese Samples natürlich eingespielt, den Rest kriegen die Jungs aber selbst sehr gut auf die Bühne. Also auch gleich mal ein Konzerttipp 😉 Das Album kann ich sowieso empfehlen und hoffe, dass In Dreams Of Reality weiterhin bei der Stange bleiben und dann auch mal irgendwann ein Full-Length-Album vorlegen. Diese fünf Tracks hier haben auf jeden Fall schon ihren Weg in meine Playlist gefunden.



Anspieltipps: alles