Hellryder: präsentieren neues Lyricvideo ´Sacrifice In Paradise´

Sacrifice In Paradise ist einer der schnelleren Tracks des kürzlich erfolgreich veröffentlichten Hellryder-Debüts The Devil Is A Gambler.

Guckt es hier:

Created by: W Designer (https://www.facebook.com/wdesignerbr)

Das Album The Devil Is A Gambler gibt´s in folgenden Formaten:

• Digipak-Audio-CD

• Limitiertes CD/T-Shirt-Bundle

• Schwarzes Vinyl (limitiert auf 150 Exemplare) inkl. signiertem A3-Poster

• Transparentes gelbes Vinyl (limitiert auf 150 Exemplare) inkl. Autogrammkarte

• Orange/Red Splatter Vinyl (limitiert auf 200 Exemplare) inkl. Autogrammkarte

• Digitaler Download & Stream

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: