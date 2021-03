Hellryder: veröffentlichen „The Devil Is A Gambler“ am 28.05.2021

Die deutsche Heavy-Metal-Supergroup Hellryder – feat. Grave-Digger-Mitglieder- veröffentlicht ihr Debüt-Album The Devil Is A Gambler am 28.05.2021

Chris Boltendahl und Axel Ritt haben bereits seit 2017 darüber nachgedacht, ein Projekt ins Leben zu rufen, das zurück zu den Wurzeln des Metal geht. Direkt an den Rand, oder besser gesagt „Dirty Kick Ass Heavy Metal“. Wie kann man zu den eigenen Roots zurückkehren und gleichzeitig etwas Neues und Einzigartiges schaffen? Eine Frage, die die beiden Herren schon länger beschäftigt hat, aber oft ist es weit von der Idee bis zur Umsetzung. Als die Aktivitäten ihrer Hauptband Grave Digger aufgrund der Corona-Pandemie über Nacht zu 99 % abgesagt oder verschoben wurden, war die Zeit reif. Nicht für Selbstmitleid oder Faulenzen, denn dieses unerwartete Zeitfenster eröffnete ganz neue Möglichkeiten und wurde von unseren beiden Helden umgehend genutzt. Die ersten Songs werden im September 2020 aufgenommen und Hellryder nimmt immer mehr Gestalt an. Eine Idee führt zu einem Projekt und im November 2020 zu einer echten Band. Mit Schlagzeuger Timmi Breideband (Gregorian, ex-Bonfire, ex-Freedom Call) und Bassist Steven Wussow (Orden Ogan, ex-Domain, ex-Xandria) konnten zwei klasse Musiker gewonnen werden, die das Line-Up zu einem echten deutschen Metal-Leckerbissen veredeln. Hellryder stehen für geradlinigen, harten, kompromisslosen traditionellen Heavy Metal. Die Zeichen stehen auf Sturm!

Erhältlich als:

• Digipak-CD

• Limited Digipak-CD-&-T-Shirt-Bundle

• Black Vinyl (LTD. 150) incl. signed A3 poster

• Transp. Yellow Vinyl (LTD. 150) incl. autograph card

• Orange/Red Splatter Vinyl (LTD. 200) incl. autograph card

• Digital streaming/download

The Devil Is A Gambler Tracklist:

1. Hellryder

2. Sacrifice In Paradise

3. Night Rider

4. The Devil Is A Gambler

5. Jekyll & Hyde

6. Faceless Jesus

7. Chainsaw Lilly

8. I Die For You

9. Bad Attitude

10. Passion Maker

11. Harder Faster Louder

12. I Don’t Wanna Die (Bonus Track)

Hellryder Line-Up:

Chris Boltendahl – Vocals

Axel Ritt – Guitars

Steven Wussow – Bass

Timmi Breideband – Drums

www.hellryder.de

www.facebook.com/hellryderofficial

Quelle: Gordeon Music