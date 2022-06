High Fidelity: veröffentlichen ihr neues Video „Shine A Light On Me“

Lässiger Folk-Rock im West-Coast-Sound mit Americana-Vibes der Siebziger: Dafür steht die aus Hannover stammende Band High Fidelity. Nach ihrer Gründung im Jahr 2017 legten die vier Musiker bereits im Folgejahr ihre erste, selbst betitelte EP vor. Dass in den privaten Plattenschränken der Bandmitglieder Alben von The Allman Brothers, America, Neil Young oder J.J. Cale in Reichweite stehen, ist ein treffsicherer Hinweis auf wichtige Inspirationsquellen und die eigene musikalische Sozialisation.

Am 3. Juni, war es endlich so weit: Die Folk-Rock/Americana-Band High Fidelity veröffentlichte ihr Debütalbum Come Rain Or Shine.

Als besonderes Extra präsentiert die Band jetzt auf ihrem YouTube-Kanal die Video-Single Shine A Light On Me. Dieser eingängige easy-going Folk-Pop-Song versprüht Wärme und sommerliche Leichtigkeit und ist als Bonus-Track auf der CD-Version des Albums enthalten. Das nagelneue Video sieht man hier:

Zuvor hatte bereits die Single Sunset Situations für breite Aufmerksamkeit und zahlreiche positive Resonanzen gesorgt. Das dazugehörige Video findet man hier: https://www.youtube.com/watch?v=gVAkCFj_REQ

In diesen Tagen bereiteten sich High Fidelity auf die gemeinsame, bereits ausverkaufte Show mit Fury In The Slaughterhouse am kommenden Samstag im Hof der Glocksee in Hannover vor.

Bisher stehen folgende Livedates:

25.06.2022 Hannover – 50 Jahre Glocksee Open Air / support für Fury In The Slaughterhouse

06.08.2022 Steinhude – Filou

07.08.2022 Hannover – Fährmannsfest, /w Kaffkiez, Blood Red Shoes u.a.

13.08.2022 Meerhof – Gypsy Open Air

High Fidelity sind:

Tom Wisniewski – Gesang und Gitarre

Moritz Haak – Gitarre und Gesang

Nils Meyer – Bass

Sven Braun – Schlagzeug

www.highfidelitysongs.com

www.facebook.com/highfidelitysongs