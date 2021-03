Horizis: Band kündigt Song über das Game „Dark Souls“ an

Am 7. Mai veröffentlicht die Band Horizis den Song Knightfall. Thematisch handelt der Track über den Protagonisten und Ritter Artorias aus dem berühmt berüchtigten Videospiel Dark Souls.

Dark Souls – das Game in dem man ständig stirbt, aufersteht und weiterkämpft. Für viele ist Dark Souls eine Hass-Liebe, die einen trotzdem motiviert weiterzumachen und am Ende wirklich stolz auf das eigene Durchhaltevermögen zu sein. Die Parallelen zur aktuellen Zeit liegen auf der Hand: fast tägliche Rückschläge die man bewältigen muss – Aufgeben ist keine Option. Denn, wer aufgibt verliert – wer weiterkämpft, schafft es irgendwann ans Ziel. In diesem Spannungsfeld erzählen Horizis die tragische Geschichte von Ritter Artorias dem Abgrundschreiter, verpackt in einem epischen Symphonic Metal Song. Die Mischung aus Lore und Story gibt tieferen Einblick in die Geschichte von Artorias und erzählt gleichzeitig eher unbekannten Zusammenhänge, welche die Heldensage in eine Tragödie verwandeln.

Für die Produktion vom Songwriting bis zum Recording und Mixing wurde alles digital in Eigenregie durchgeführt, ohne sich wie sonst in einem Proberaum zusammenzusetzen. Umso mehr freut es die Band den Song am 7. Mai zu veröffentlichen.



