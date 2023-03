Hotwire: veröffentlichen ihren neuen Song „Slam“

30 Jahre nach Bandgründung und nach längerer Pause haben die Hotwire-Gründungsmitglieder Leadsänger Michael Werner und Tom Glas (Schlagzeug) neue Musiker engagiert und so veröffentlicht die Band die „Best of“-CD The Story So Far 1993 – 2023 ( Yellow Muffin Records) am 28.04.2023.

Erster Song der neuen CD ist die Single Slam!, die auf allen digitalen Plattformen erhältlich ist. Ein kraftvoller Rocker mit einem Hotwire-typisch eingängigen Refrain!

The Story So Far enthält 15 Songs, neben Slam! mit Danger Is Calling und Midnight Romeo, zwei Songs von der CD Middle Of Nowhere, wurden beide Songs neu aufgenommen. Natürlich deine Lieblings-Hotwire-Highlights wie Crying In The Night, Heart Of The Young, Stay In Motion und Waterfalls.

Die Melodic-Rock-Band aus Ingolstadt, Bayern, Deutschland, wurde 1993 gegründet und hatte unzählige Gigs im In- und Ausland. Einige CDs wurden von Hans Ziller und Claus Lessmann von Bonfire fame produziert. Inklusive The Story So Far haben Hotwire nun sechs CDs veröffentlicht.