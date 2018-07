Nur noch eine Woche bis Immortal ihr langerwartetes neues Album Northern Chaos Gods veröffentlichen und direkt zu ihren Wurzeln zurückkehren! Heute präsentiert die norwegischen Black Metal-Legenden ihre zweite Single, die 9-minütige Frosthymne Mighty Ravendark, die nicht nur der bisher längste Song der Band ist, sondern vom deutschen Deaf Forever Magazin auch als geilster Immortal-Song seit knapp 20 Jahren gekürt wurde. Hört jetzt den neuen Track, der das große Finale von Northern Chaos Gods und einer Verneigung vor frühen Großtaten der Band ist.

Streamt/downloadet die Single hier: http://nblast.de/ImmortalRavendark

Oder schaut das Lyricvideo hier:



Bestellt das Album Northern Chaos Gods, das am 6. Juli 2018 erscheint, jetzt hier vor – als Digipak, 180g LP in verschiedenen Farben im Gatefold, einem Collector’s Boxset, stark limitierte Mailorder-Stahlbox oder in digitaler Form:

http://nblast.de/ImmortalNCG

