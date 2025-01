Imperial Triumphant: verraten Details zum neuen Album „Goldstar“ und veröffentlichen neue Single/Video

Am 21. März veröffentlicht die avantgarde Death-Metal-Band Imperial Triumphant ihr sechstes Album Goldstar über Century Media Records. Es ist ihr bisher direktestes und eindrucksvollstes Werk. Goldstar bringt ihre musikalische Neugierde in einen neuen Fokus, den die Band in früheren Arbeiten nur angedeutet hatte. Ihre neueste Single Lexington Delirium (mit den düsteren gesprochenen Vocals von Tomas Haake) ist ein Beispiel für diese verstärkte Songwriting-Fähigkeit. Der Song dauert weniger als fünf Minuten und zeigt trotzdem ihre bekannte musikalische Virtuosität. Er ist eine Hommage an die klassische Architektur von New York City. Das Musikvideo wurde im berühmten Chrysler Building gedreht (eine seltene Gelegenheit, die nur wenigen Künstlern, besonders den oberen Etagen, gegeben wird!) unter der Regie von Brendan McGowan.

Schaut euch das Video hier an:

Mit der neuen Single Lexington Delirium und der Enthüllung von Goldstar reflektiert die Band über das, was sie erreicht hat – und was noch kommen wird: „Das kommende Album von Imperial Triumphant ist eine Reise, die sich sowohl zeitlos als auch jenseitig anfühlt, und wir sind überglücklich, es im Jahr 2025 mit der Welt zu teilen. Die Musik, die wir erschaffen haben, fühlt sich an, als wäre sie aus einem tieferen, unsichtbaren Reich geboren worden, und wir lieben wirklich jeden Teil davon. Unser neues Video zu Lexington Delirium spiegelt diese Energie perfekt wider und wurde auf dem majestätischen Chrysler Building gedreht. Wir alle bewundern seine Art-Deco-Schönheit schon seit Jahren, und auf dem Dach eines solch ikonischen Bauwerks zu stehen, umgeben von den Wolken von Midtown, fühlte sich an, als würde man in ein anderes Zeitalter eintreten – ein Zeitalter des Ehrgeizes und der Erhabenheit. Die Zusammenarbeit mit Brendan McGowen war ein absolutes Vergnügen, da wir seine Vision und Kreativität sehr zu schätzen wissen.“