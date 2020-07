In Flames – 30.07.2020 – Wacken World Wide Livestream 2020

Eventname: Wacken World Wide Livestream 2020

Band In Flames

Ort: Online (Wacken, Schleswig-Holstein, Deutschland)

Datum: 30.07.2020

Genre: Melodic Death Metal, Modern Metal

Setliste:

Jester’s Door (Intro) Cloud Connected Trigger Where The Dead Ships Dwell Only For The Weak Reroute To Remain Delight And Angers The Quiet Place Fear Is the Weakness Alias The Mirror’s Truth System Deliver Us Take This Life

In Flames im Jahre 2012 haben sich verändert, es sind nicht mehr In Flames mit Jesper Strömblad. Dafür steht Niclas Engelin wieder an den Saiten. Die aktuelle Scheibe damals war Sounds Of A Playground Fading, eine durchschnittliche Scheibe, aber natürlich noch weit besser als Battles, welche für mich das downlight einer einstmals hervorragenden Band ist. Aber es gibt hier genügend Sachen auf die Ohren, die Spaß machen. Natürlich gleich zum Einstieg nach dem Intro Clound Connected (Reroute To Remain, 2002) und dem Motto alles Gute kommt von oben, Take This Life (Come Clarity, 2006) zum Ende und ein Highlight seit vielen Jahren ist und bleibt Only For The Weak vom 2000er Langeisen Clayman. Dazu aber demnächst mehr. Das gute Stück feiert seinen 20. Geburtstag. Im Rahmen des Livestreams wird das Konzert derart übel gekürzt, dass sogar das Intro mit Cloud Connected fehlt. Aber der gesamte Gig ist nach wie vor online verfügbar und den kann man sich gut ansehen von einer Band, die zu Beginn des neuen Jahrtausends eine ganz große Nummer war. Bock drauf? Es gibt ca. eine Stunde nette Unterhaltung, auch wenn zum originalen Gig von 2012 drei Tracks fehlen, aber nun – man kann nicht alles haben. Einfach klicken: Klick