Doro: veröffentlicht neue Hit-Single „Brickwall“

Anderthalb Jahre nach Veröffentlichung ihres so erfolgreichen Doppelalbums Forever Warriors, Forever United (#1 der deutschen Vinylcharts, # 4 der Albumcharts) arbeitet Metal Queen Doro Pesch schon wieder mit Hochdruck an neuem Songmaterial.

„Ich bin seit Februar im Studio – erst in den USA und seit den Corona-Maßnahmen hier in Deutschland. Bei diesen Writing Sessions entstehen auch schon wieder wunderschöne, tolle Dinge“, verrät Doro.

Nachdem am 26. Juni die neue Single Brickwall digital erschien, gibt es den Song ab dem heutigen 31.07.2020 endlich auch als 7’’ Single auf Vinyl.

„Brickwall ist der erste Vorbote aufs neue Album, das 2021 kommt“, erklärt Doro. „Ich will den Fans schon einmal einen ersten Vorgeschmack geben – und außerdem passt der Song sehr gut in diese harte Zeit.“ Denn: „In den Lyrics geht es um die unerschütterliche, bedingungslose Liebe zu einem Menschen, der in Schwierigkeiten steckt. Auch wenn dieser Mensch nicht immer einfach ist, gibt man alles, um ihn zu unterstützen und Seite an Seite mit ihm durch die harte Zeit zu gehen – selbst wenn man dafür buchstäblich Mauern einreißen muss.“

Brickwall entstand in Hamburg gemeinsam mit Andreas Bruhn (Ex-The Sisters Of Mercy) und ist als limitierte colored 7“ Vinyl in gold und silber – und ab sofort auch in blau erhältlich.

„Auf die B-Seite packen wir eine besonders schöne Live-Version von Soldiers Of Metal„, verspricht Doro. „Die Aufnahme stammt von der vergangenen Forever Warriors-Tour im Winter, bei der der Song jeden Abend lautstark gefeiert wurde. Das Stück soll den Fans helfen, sich an das Konzert-Feeling zu erinnern und die Vorfreude auf die nächste Tour verstärken, die dann hoffentlich im Herbst wieder starten kann.“

Bis dahin gibt es Doro am morgigen 1.8.2020 ein letztes Mal im Autokino zu sehen. Ihre Live-Show aus Bühl wird auf www.airtango.live per Stream übertragen.