Inside Out Music: geben Tourdaten von Devin Townsend, Haken,Trail of Dead u.v.m. bekannt

Devin Townsend

04.04.2019 – (DE) Berlin, Passionskirche

07.04.2019 – (DE) Munich, Freiheizhalle

09.04.2019 – (DE) Cologne, Kulturkirche

10.04.2019 – (DE) Hamburg, Gruenspan

Haken/ Support Bent Knee

19.02.2019 – (DE) Cologne, Essigfabrik

20.02.2019 – (DE) Frankfurt, Batschkapp

21.02.2019 – (DE) Hamburg, Uebel & Gefährlich

26.02.2019 – (DE) Berlin, Columbia Theater

04.03.2019 – (DE) Leipzig, Conne Island

06.03.2019 – (DE) Stuttgart, Im Wizemann

07.03.2019 – (DE) Munich, Backstage Halle

08.03.2019 – (CH) Aarau, KIFF

Steve Hackett

23.04.2019 – (DE) Hamburg, Laeiszhalle

24.04.2019 – (DE) Munich, Tonhalle

26.04.2019 – (DE) Stuttgart, Hegel Saal

27.04.2019 – (AT) Vienna, Museumsquartier

05.05.2019 – (DE) Leipzig, Haus Auensee

21.05.2019 – (DE) Essen, Lichtburg

28.05.2019 – (CH) Zurich, Volkshaus

29.05.2019 – (DE) Mainz, Zitadelle

Toundra

13.02.2019 – (DE) Cologne, Helios 37

16.02.2019 – (DE) Siegen, Vortex

17.02.2019 – (DE) Berlin, Cassiopeia

19.02.2019 – (DE) Hamburg, Molotow

20.02.2019 – (DE) Hannover, Bei Chez Heinz

21.02.2019 – (DE) Stuttgart, Schocken

22.02.2019 – (CH) Winterthur, Gaswerk

23.02.2019 – (AT) Innsbruck, PMK

25.02.2019 – (AT) Salzburg, Rockhouse

26.02.2019 – (AT) Vienna, Viper Room

27.02.2019 – (DE) Munich, Feierwerk

…And You Will Know Us By The Trail Of Dead

16.02.2019 – (CH) Zürich, Mascotte

19.02.2019 – (DE) Düsseldorf, ZAKK

21.02.2019 – (DE) Schorndorf, Manufaktur

22.02.2019 – (DE) Erlangen, E-Werk

25.02.2019 – (DE) Dresden, Beatpol

26.02.2019 – (DE) Mainz, KUZ

27.02.2019 – (DE) Osnabrück, Bastard Club

