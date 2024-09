Interview mit Dieter Wittbecker von Pyracanda anlässlich des neuen Albums Losing Faith

Artist: Pyracanda

Herkunft: Koblenz, Deutschland

Genre: Speed / Thrash Metal

Label: FHM Records

Link: https://www.facebook.com/Pyracanda1990

Bandmitglieder:

Gesang – Hansi „Nefen“ Muhs

Bass – Dieter Wittbecker

Gitarre – Frank Pelkowski

Gitarre – Dennis Vaupel

Schlagzeug – Patrick Grün

Dieter und ich hatten bereits zur Reunion von Pyracanda vor fünf Jahren ein Interview gemacht. Nun kommt nach 32 Jahren Albenpause ein neues Album mit dem Titel Losing Faith am 10.10.2024 heraus. Grund genug, sich dann noch einmal gründlich zu unterhalten. Da Dieter im gleichen Ort wohnt, fragt er mich, ob ich nicht mal auf ein Bier vorbeikommen wolle. Gesagt, getan und natürlich bleibt es nicht bei einem Bier. Es gibt ja auch viel zu erzählen!

Time For Metal / Juergen Simon

Hallo Dieter, schön, mit dir nochmal ein Interview machen zu können. Das letzte Interview mit dir ist ja schon ein paar Jahre her. Das war im Juni 2019 anlässlich der Reunion von Pyracanda. Als die Reunion stattfand, konnte ja keiner wissen, dass nur kurze Zeit später Corona kam. Der Reunion sollte ja eigentlich die Krone aufgesetzt werden, aber doch nicht so!?

Pyracanda / Dieter Wettbecker

Ja, das war so, wir haben irgendwann die Band wieder zusammengebracht. Die Vorgeschichte habe ich dir ja damals erzählt. Dann hatten wir unsere Reunion-Show, hier daheim im JUZ Andernach. Ich glaube, eine Woche später kam der erste Lockdown. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass das das letzte Konzert war, was sie vor Corona besucht haben. Das war dann allerdings kein kompletter Stopp für uns. Irgendwann hieß es ja, dass Veranstaltungen in einer gewissen Größe wieder möglich sind. Deshalb haben wir auch einige Shows während Corona gespielt. Zum Beispiel auf dem legendären Headbangers Light. Das war sehr schön. Du kommst raus auf die Bühne (das war beim Headbangers extrem), du siehst das riesige Festivalgelände und 500 Leute, die an Biertischen sitzen.

Time For Metal / Juergen Simon

Wie viele Gigs hattet ihr in dieser Zeit. Mir persönlich sind noch das allererste Konzert im Februar 2020 (also ganz knapp vor Corona) und mitten in Corona im August der Gig im Rahmen der „The Corona Concerts – Kirchplatz / Bendorf in Erinnerung.“ Seltsame Dinge im Nachhinein, oder?

Pyracanda / Dieter Wettbecker

Ja, wir hätten da wahrscheinlich unter normalen Bedingungen auch nie gespielt. Der Veranstalter kommt ja hier aus Bendorf. Und irgendwann kommt unser Schlagzeuger, der Patrick, und fragt: Meinst du wir könnten hier in Bendorf auf dem Kirchplatz spielen? Ich sag‘ dann, warum denn eigentlich nicht. Die Leute waren so froh, aufgrund der Abwechslung, die dadurch endlich da war.

Time For Metal / Juergen Simon

Ja, ich war ja auch da. Man durfte die Tische eigentlich nicht verlassen. Man hatte solche Schilder, auf denen Bier, oder Essen stand. Das wurde einem dann gebracht, wenn man das Schild hochhielt.

Pyracanda / Dieter Wettbecker

Ja, die ganzen Leute saßen wirklich brav an den Tischen. Die ganzen Headbanger waren an den Tischen am bangen. Ich habe dann irgendwann ins Mikro gesprochen: Ihr dürft auch aufstehen. Und schon standen die alle. Das war so lustig. Das war echt ein schönes Konzert. Da war dann auch der Eschi mit seiner Band Übertreiber dabei. Ganz andere Musik. Die wurden trotzdem abgefeiert von den ganzen Metalfans. Die Leute waren froh, dass überhaupt was war. Unter normalen Bedingungen würden wir so ein Ding wahrscheinlich nicht spielen, aber zu dem Zeitpunkt war das total super. Hat echt Spaß gemacht. Und es war ein Heimschläfer-Konzert, wir konnten trinken und dann nach Hause gehen.

Time For Metal / Juergen Simon

In den zurückliegenden fünf Jahren kam es noch einmal zu einer Neuauflage auf eurer Alben Two Sides Of A Coin (1990) und Thorns (1992). War es schwierig, dafür ein Label zu finden? Sind die Platten alle an den Mann / die Frau gebracht worden?

Pyracanda / Dieter Wettbecker

Angefangen hatte das zu der Zeit, wo wir überlegt hatten, ob wir überhaupt noch was zusammen machen wollen. Ich hatte dir ja erzählt, dass sich irgendwann diese T-Shirt-Firma aus Singapur gemeldet hatte. Die zweite Plattenfirma, die wir hatten, hatte sich nochmal gemeldet, die wollten noch einmal eine Auflage der zweiten Platte für Russland und die Ukraine produzieren. Das waren alles Dinge, die kurz vor der Reunion stattfanden und am Ende auch der Hebel dafür waren. Dann gab es einen Deal mit einer Plattenfirma aus den USA, Deichbomb Records aus Boston. Die wollten das erste Album Two Sides Of A Coin noch einmal komplett auf CD mit remasterden Sound und auf den Streamingplattformen rausbringen. Das war natürlich toll, die haben die Scheibe sogar zweimal neu auflegen müssen auf CD. Vinyl haben die allerdings nicht gemacht. Auf einmal ist der Frank Hirnschal von FHM Records gekommen. Ein alter Fan, der macht bei seinem Label sowieso nur Bands, von denen er selbst Fan ist. Der hat dann gesagt: Ich würde gerne eine Vinyl davon machen. Schade, dass die Rechte vom ersten Album vergeben sind, dann mache ich halt die Vinyl und die CD vom zweiten Album.

Time For Metal / Juergen Simon

Auch in diesem Jahr dann wieder Neuigkeiten von euch! Zum Ersten: Caliban Musiker Denis Schmidt hat die Gitarre an Frank Pelkowski abgegeben. Das liegt doch bestimmt an der Entfernung, oder gibt es andere Gründe?

Pyracanda / Dieter Wettbecker

Nein, das war echt so. Der Denis konnte halt immer nur kurz vor der Show kommen, der kommt aus der Nähe von Essen, aus Herne. Wir lieben diesen Menschen und er ist ein super Gitarrist. Wir hatten auch tierisch Spaß zusammen. Aber irgendwie ist es nicht gut, wenn du jemanden immer erst kurz vor der Show siehst. Dann haben wir den Frank kennengelernt.

Time For Metal / Juergen Simon

Wie habt ihr den kennengelernt?

Pyracanda / Dieter Wettbecker

Ja, wie haben wir den kennengelernt? Ich glaube, der Dennis (Anmerkung Vaupel) hat irgendwann mal inseriert? Genau, weiß ich es nicht mehr. Wir hatten schon ein paar Gitarristen ausprobiert. Irgendwann kam der Dennis dann mal mit dem Frank an. Der kommt aus der Ecke Remagen. Frank ist entspannt und hat den Kram direkt draufgehabt. Der passt super, der Typ. Das kannst du wortwörtlich auch so schreiben.

Time For Metal / Juergen Simon

Die zweite Neuigkeit: Im Oktober gibt es ganze 32 Jahre nach dem letzten Album Thorns ein neues Album! Losing Faith, so der Albumtitel. Schon mit dem neuen Gitarristen? Wann ist offizielles Release-Datum?

Pyracanda / Dieter Wettbecker

Ja, schon mit dem neuen Gitarristen. Release-Datum ist der 10.10. Das inoffizielle Release-Datum ist allerdings der 05.10. auf dem Keept It True Rising, denn da gibt es das Album dann schon zu kaufen.

Time For Metal / Juergen Simon

Spielt ihr da?

Pyracanda / Dieter Wettbecker

Nein, da hat FHM Records einen Stand. Da spielen unsere Labelmates Nasty Savage. Ich bin an den Tagen sogar zum Signieren da.

Time For Metal / Juergen Simon

Wie lange habt ihr für die Aufnahmen des Albums gebraucht? Habt ihr ein neues Label oder ist es das gleiche Label, bei dem die Re-Releases herauskamen?

Pyracanda / Dieter Wettbecker

Ja, die Story mit dem Label ist spannend. Wir haben ja bei FHM Records bisher nur unsere Re-Releases gemacht. Frank Hirnschal, der Eigentümer des Labels und ich, wir beide kommen miteinander sehr gut aus, das ist schon eine Freundschaft. Die ganze Entstehung der Platte haben wir nur mit Freunden gemacht. In der Summe haben wir uns ein Jahr eingeschlossen. Beim Songwriting haben wir den Elmar, unseren alten Schlagzeuger, mit dazu genommen. Der ist ein Arrangement-Genie. Also, den haben wir zum Komponieren mit darein geholt. Wir haben in der Zeit keine Shows gespielt. Dann sind wir ins Studio zum René Anlauff, den kennst du ja! René macht ja eigentlich nur seinen zwei Bands Heldmaschine und Völkerball. Die haben ein riesiges Terrain im Westerwald. Den habe ich irgendwann angerufen. Ich habe ihn im Nightliner erwischt und ihm gesagt: Wir machen ein neues Album. Das wollen wir mit dir machen. Ich wusste halt, der macht eigentlich nur seine beiden Bands. Das hat er mir dann auch nochmal gesagt, aber auch: Pyracanda mache ich! Ja, wir wollten halt bei den Freunden bleiben. Mit René haben wir lange zusammen Musik gemacht. Und dann sind wir zum René ins Studio. Der ist unglaublich, er hat das perfekte Gehör. Ich erinnere mich an eine Situation, ich glaube, das war der Titel Losing Faith. Er sagte, spiel mal. Ich spiele so eine Minute und dann sagt er: Das kannst du so nicht bringen. Dann haben wir das Ding nochmal komplett auseinandergenommen. René ist eine absolute Bereicherung dabei gewesen. Es hat total Spaß gemacht und es war die richtige Entscheidung, das so zu machen.

Ich kam dann mitten in den Bassaufnahmen ins Krankenhaus, für lange Zeit. Bin dann fast einen Monat ausgefallen. Echt eine schlimme Geschichte, die anders hätte enden können.

Time For Metal / Juergen Simon

Das habe ich irgendwie überhaupt nicht mitbekommen. Ich hatte ja selbst einige Baustellen.

Pyracanda / Dieter Wettbecker

Macht ja nix. Es sterben so viele Leute, da fällt ein Wittbecker mehr oder weniger nicht auf.

Time For Metal / Juergen Simon

Ich kriege immer nur mit, wenn du in einem deiner Urlaube bist.

Pyracanda / Dieter Wettbecker

Kommen wir nochmal zum Label. Zwischendurch hatte ich nochmal mit Frank von FHM Records gesprochen. Der sagt dann zu mir: Ich mache jetzt auch neue Releases, nicht nur Re-Releases. Die hatte er bis dahin nur gemacht. Ich sagte ihm, dass es uns wichtig, ist das Album mit den richtigen Leuten zu machen. Ich hatte zwei andere Angebote von Labels, großen Labels. Da wären wir allerdings eine von vielen Bands gewesen. Und bei dem Frank sind wir halt die Band neben Nasty Savage. Den ganzen Werdegang der Platte haben wir alles mit Freunden gemacht, alles mit Leuten, die wir kannten. Eine Produktion von und mit Freunden.

Time For Metal / Juergen Simon

Erzähl doch mal was über die Entstehungsgeschichte des Albums. Was hat euch dazu getrieben, nach 32 Jahren noch einmal ein Album in die Hand zu nehmen?

Pyracanda / Dieter Wettbecker

Ehrlich gesagt, wir lieben die alten Songs und die kommen auch gut an bei den Fans. Wir wollten aber nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag nur die alten Songs spielen. Wir haben ja auch eine Menge kreativer Köpfe und da entstehen dann Ideen. Wir haben allerdings auch verdammt viele Fans, die gefragt haben: Wann kommt denn was Neues von euch und das ständig. Das auch über die sozialen Medien.

Time For Metal / Juergen Simon

Wer ist für das Songwriting zuständig bei euch, ist es so von der Hand gegangen, oder war es eher „richtige“ Arbeit?

Pyracanda / Dieter Wettbecker

Lyrics, das ist der Hansi natürlich. Beim Songwriting waren es in diesem Fall der Dennis und der Elmar. Die legten die musikalische Bodenplatte. Oh, was für ein Wort!

Time For Metal / Juergen Simon

Folgt nach der Veröffentlichung eine kleine Release-Tour? Ihr seid ja alle doch stark beruflich eingespannt, oder?

Pyracanda / Dieter Wettbecker

Also, wir gehen bestimmt keine acht Wochen auf Tour. Es gibt natürlich einige Gespräche mit Veranstaltern, aber unterschrieben ist noch nichts. Wir warten auf Anfragen, vorzugsweise von Festivals.

Time For Metal / Juergen Simon

Pyracanda / Dieter Wettbecker

Nein, definitiv nicht. Unser Schlagzeuger Patrick Grün spielt ja auch noch bei Caliban. Die sind von Mitte November bis Mitte Dezember auf Tour. Daher wird bei uns in diesem Jahr wahrscheinlich nichts mehr laufen. Anfang 2025 wird wahrscheinlich was stattfinden. Wir schauen uns auch schon nach einer Location um. Wir machen das zu Hause. Wir schauen noch nach der richtigen Location.

Time For Metal / Juergen Simon

Wie wird es mit Pyracanda weitergehen? Gibt es eine Art Masterplan? Stehen ein paar größere Festivals auf dem Plan? Hat Wacken schon angeklopft?

Pyracanda / Dieter Wettbecker

Wir sprechen aktuell mit Festival-Leuten. Es ist noch nichts klar. Wir warten ma,l wie das Album ankommt. Da sieht es allerdings jetzt schon gut aus. Vor dem Release ist fast schon die Hälfte der Vinyls verkauft.

Time For Metal / Juergen Simon

Boah, echt? Wie hoch wird die Auflage sein?

Pyracanda / Dieter Wettbecker

Die erste Auflage sind nur 1000 Stück. Ich gehe davon aus, dass wir nachpressen müssen. Wacken? Keine Ahnung, ob sich Wacken meldet, wäre natürlich schön. Zwar ziemlich groß, aber trotzdem schön. Ist aber kein Muss!

Time For Metal / Juergen Simon

Wenn man eine junge Band ist, hat man in der Regel eine Menge Enthusiasmus. Ihr seid ja nun nicht unbedingt eine junge Band, ist der Enthusiasmus noch vorhanden. Die Rolling Stones haben ja noch 25 Jahre Vorsprung, besteht der Anspruch, die zu toppen?

Pyracanda / Dieter Wettbecker

(Lacht!) Rolling Stones Vakuum verpackt. Wenn du in die Platte reinhörst, beantwortet sich der erste Teil deiner Frage von selbst. Also, wir machen das alles ja nur aus Enthusiasmus und wegen des Lebensgefühls. Für uns ist es erst einmal wichtig, Musik zu machen. Den Enthusiasmus haben wir natürlich, sonst gäbe es die Band ja nicht. Die Reunion ist aus reinem Enthusiasmus entstanden. Es gäbe auch die Scheibe nicht, wenn es diesen Enthusiasmus bei uns nicht gäbe. Ob wir es jetzt so lange machen wie die Rolling Stones? Die sind nun schon sehr alt (lacht). Keith Richards ist ja schon ein Phänomen. Ich habe zuletzt ein Foto gesehen, da war Keith Richards mit seinen beiden Töchtern abgebildet. Beide Töchter sehen aus wie Supermodels. Untendrunter steht: „Das ist Keith Richards mit seinen Töchtern. Wenn sie mal sterben, erbt er alles.“ Das ist doch geil! Also, wir machen erst mal so weiter.

Time For Metal / Juergen Simon

Da fällt mir ein, dass eine andere Koblenzer Kult-Band in diesem Jahr ein Jubiläum hat, die fast genauso alt wie Pyrancanda ist und das auch ohne größeren Split: Die Kult-Black-Thrasher Desaster werden 35 Jahre alt. Da fällt mir gerade ein, dass ich mit Infernal unbedingt auch noch ein Interview machen muss, das habe ich ihm versprochen! Gibt es eigentlich irgendwelche Berührungspunkte mit Desaster? Irgendwann mal zusammen einen Gig gehabt?

Pyracanda / Dieter Wettbecker

Wir haben, glaube ich, nie mit Desaster zusammengespielt. Wir hatten allerdings mal (ich weiß nicht, ob die Jungs das überhaupt wissen) direkt Proberäume nebeneinander. Ich glaube, das war in Koblenz in so einem Bunker in Pfaffendorf. Klar, wir erkennen uns, aber dass wir jede Woche mit denen saufen gehen, leider nicht.

Time For Metal / Juergen Simon

Ich hätte da mal so eine Idee: ein gemeinsamer Gig mit Desaster.

Pyracanda / Dieter Wettbecker

Ja, das ist eine gute Idee. Das sind aber zwei komplett unterschiedliche Metal-Richtungen.

Time For Metal / Juergen Simon

Ja, es ist aber auf jeden Fall Metal. Und nicht Klassik und Schlager.

Pyracanda / Dieter Wettbecker

Du kannst uns ja gerne mal gegenseitig vorstellen. Wir erkennen uns und grüßen uns, aber so richtig kennen wir uns nicht. Du könntest uns ja mal verkuppeln.

Time For Metal / Juergen Simon

So, zum Ende kannst du Grüße loslassen oder einfach noch etwas erzählen, was nicht angesprochen wurde. Ich danke dir für das Interview.

Pyracanda / Dieter Wettbecker

Ja, nochmal zum Album. Wenn du jetzt so ein Album machst, lebst du selbst ja in einer Wolke und du weißt nicht, ob es nur uns gefällt oder auch den Fans. Nicht, dass das uns besonders wichtig ist, aber die Resonanz ist schon bedeutsam. Auch die Kritiken sind entsprechend. Es ist ein musikalisch sehr vielfältiges Album. Wir haben die Thrash-Knaller drauf, aber auch normalen Metal. Eine richtige Schnulzenballade à la Mary Ann haben wir jetzt nicht drauf. Die haben wir ja schon und die spielen wir auch noch 1000 Jahre, wenn die einer hören will. Viele verschiedene Stimmungsbilder sind darauf. Es wird nicht langweilig, dieses Album zu hören. Wir haben sogar einen Titel drauf, der ist Hard Rock. Das erlauben wir uns einfach. Es ist halt vielfältig und abwechslungsreich. „Shut The Fuck Up“ steht ganz groß auf der Rückseite des T-Shirts zum Album. Das ist eigentlich die Überschrift zu diesem Album. Hansi schreibt bei uns die Texte und Hansi war (das behaupte ich jetzt mal) heilfroh, dass er sich mal richtig auskotzen konnte. Da gab es die Corona-Zeit. Da ist ihm (von beiden Seiten) alles tierisch auf den Sack gegangen. Da ist auch der Titel Losing Faith entstanden. Das hört man auch. Das ist ihm ziemlich auf den Sack gegangen. Dann die ganzen Schwätzer auf Facebook und im Internet, die nur einen auf dicke Hose machen und es ist nix dahinter. Und dann natürlich Rechtsradikale. Am Ende hat sich Hansi über vieles, was ihm seit Jahren auf den Sack geht, ausgelassen. Deswegen auch der Satz auf der Rückseite des T-Shirts. Das passt ganz gut zum Stimmungsbild der Platte. In diesem Sinne: „Shut The Fuck Up“