Benefiz-Konzert für das Ahrtal am 06.11.2021 im JUZ Andernach mit Pyracanda, Incertain und Addict presented by TFM Rocks (Vorbericht)

Bands: Pyracanda, Incertain, Addict

Ort: JUZ Andernach, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 06.11.2021

Kosten: 20 € VVK und AK

Genre: Thrash Metal, Speed Metal, Death Thrash Metal

Besucher: 500

Veranstalter: A Chance For Metal www.acfm.info

Link: https://juz-live-club.de/event/benefiz-lonzert-fuer-das-ahrtal/

A Chance For Metal eröffnet am 06.11.2021 im JUZ in Andernach die Indoor Saison. Dass man unter Corona-Bedingungen Konzerte fahren kann, hat das Team um Jan von A Chance For Metal bereits im September mit dem erfolgreichen und ausverkauften Ironhammer Open Air gezeigt. Nun heißt es genauso erfolgreich die Indoor Saison an gleicher Stelle zu eröffnen.

A Chance For Metal hat sich da etwas ganz Besonderes ausgedacht, denn am 06.11.2021 gibt es ein Benefiz Konzert, welches die Einnahmen zu 100 Prozent!!! für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal spendet. Time For Metal ist stolz, dieses einmalige Benefizkonzert als Medienpartner präsentieren zu können.

Mit Pyracanda, Incertain und Addict konnten für dieses einmalige Event drei besondere (lokale) Bands gewonnen werden, die den Abend garantiert zum Erlebnis machen werden. Die Bands, der Veranstalter und wir hoffen natürlich, dass die heilige Halle des Metals im JUZ in Andernach an diesem Abend randvoll wird, um möglichst viel an Spendengeld sammeln zu können. Es wird auch noch die eine oder andere Überraschung an diesem Abend geben.

Zu den Bands:

Pyracanda wurden im Jahre 1987 gegründet und veröffentlichten 1990 ihr Debüt Two Sides Of A Coin bei Charly Rinne’s No Remorse Records (Blind Guardian, Dimple Minds, Grinder). Nach der Auflösung von No Remorse Records erschien 1992 das zweite Album Thorns bei Aaarrg Records. Beide Alben werden heute als Klassiker deutschen Speed/Thrash Metals betrachtet und wurden vor Kurzem erneut aufgelegt. Nach einem langen Dornröschenschlaf (seit 1994) und einem einmaligen Gig im Jahre 2010 sind die Jungs seit Sommer 2019 wieder aktiv. Pyracanda haben sich also offiziell reformiert! Neben Patrick Grün (Schlagzeug) und Denis Schmidt(Gitarre), die beide auch bei der deutschen Metalinstitution Caliban ihr Unwesen treiben, gesellen sich mit Dennis Vaupel (Gitarre), Dieter Wittbecker (Bass) und Hansi Nefen (Gesang) die drei Pyracanda Urgesteine dazu.

Die ehemalig Female-Fronted Death-/Thrashmetal Band Incertain aus Andernach hat ihre Feuerprobe mit dem jetzigen Frontmann Carsten Dalecki spätestens seit dem Auftritt bei Shoud Loud Vol. 11 im Herbst 2019 bestanden. Die Band zeigte, dass nach dem Abgang von Frontfrau Liane mit Carsten am Mikro ein würdiger Nachfolger gefunden wurde und es unerheblich ist, ob die Band Female-Fronted oder nun Male-Fronted ist. Incertain sind so oder so Garanten für fette Death/Thrash Feten.

Addict aus Mülheim-Kärlich kommen mit klassischem Thrash der Achtziger und Neunziger rüber. Richtig schönen geilen Old School Thrash spielt die 2014 um Frontmann Pat Schoene gegründete Band. Mittlerweile ersetzt Loc Tran (Six Reasons To Kill) an der Leadgitarre Gründungsmitglied Franco Amenta. Für die Band, die auf Konzerten und Festivals bereits so namhafte Bands wie Powerwolf, Roots, Battle Beast, Overkill, Kreator, Doro, Edguy, Deserted Fear, Debauchery oder Metal Inquisitor supportet hat, besteht an diesem Abend die Möglichkeit, den Fans ihr im September dieses Jahres veröffentlichtes Debütalbum Bang Or Die (zum Review kommt ihr hier) zu präsentieren.

Der Albumtitel könnte auch durchaus der Titel des Abends sein: Thrash, Thrash, Thrash … Bang Or Die

Also Leute, kommt zu Hauf!!! Bringt die Halle nach dieser irren Corona-Abstinenzzeit zum Beben und tut gleichzeitig etwas Gutes, denn eure Eintrittsgelder gehen zu 100 Prozent an die Opfer der Flutkatastrophe des Ahrtals.

Tickets gibt es an folgenden Stellen im VVK:

KulturPunkt Andernach, Hochstr. 52 – 54

Per mail:

Jan: headquarter@acfm.info oder beim Thomas: thomas.schmidt@andernach.de