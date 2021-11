Pyracanda und Time For Metal unterstützen Ahrtal Benefiz Konzert und versteigern signierten Druck zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal

A Chance For Metal und das Kulturamt der Stadt Andernach haben sich da etwas ganz Besonderes ausgedacht, denn am 06.11.2021 gibt es ein Benefiz Konzert, welches die Einnahmen zu 100 Prozent!!! für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal spendet. Time For Metal ist stolz, dieses einmalige Benefizkonzert als Medienpartner präsentieren zu können. Hier kommt ihr zum Vorbericht!

Speziell für diesen Abend haben sich der Veranstalter, Pyracanda und Time For Metal noch etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Nachdem die Band im Sommer 2019 ihre Reunion bekannt gegeben hatte, mussten natürlich auch neue Bandfotos her. Die aktuellen Bandfotos entstanden in einer Fotosession mit unserem Redakteur Jürgen Simon. Von den Bildern der Fotosession hat er ein paar wenige (verschiedene) hochwertige Kunstdrucke auf Hahnemühlen Büttenpapier anfertigen lassen.

Diese werden an diesem Abend von den Bandmitgliedern Hansi „Nefen“ Muhs (Gesang), Dieter Wittbecker (Bass), Denis Schmidt (Gitarre), Dennis Vaupel (Gitarre) und Patrick Grün (Schlagzeug) signiert. Die Versteigerung erfolgt nach der regulären Setlist! Wer weiß, wenn einiges zusammenkommt, werden die Jungs sich bei den Zugaben nicht lumpen lassen!

Der hier vorgestellte signierte Kunstdruck hat die Größe DIN A3. Es handelt sich um ein Einzelstück, also Auflage 1/1. Der Gewinner erhält dazu natürlich ein COA (Certificate Of Authenticity) vom Fotografen ausgestellt!

Der Veranstalter, die Band und wir von Time For Metal würden uns natürlich sehr darüber freuen, wenn unter anderem durch diese Aktion möglichst viel Geld für die Opfer der Flutkatastrophe zusammen kommen würde. Also Metaller: Etwas mehr Geld einstecken und an diesem Abend mitsteigern.