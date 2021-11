Doro: gibt Shows ihrer November-Tour bekannt

Vergangenen Donnerstag startete Doro als Very Special Guest von Michael Schenker (UFO, Scorpions) in England ihre lang ersehnte Europa-Tour. Nach viel zu langer Pause gibt es endlich wieder reguläre Live-Konzerte und Einzelshows der Metal-Queen! Ab dem 12.11.21 dann auch wieder in Deutschland!

Leider müssen aufgrund der Umstände auch einige Gigs noch einmal verschoben werden. Und manche Termine müssen – sehr zum Bedauern von Doro – sogar gänzlich abgesagt werden!

Auch wenn die Covid-19-Zeit noch nicht ganz vorbei ist, und Doro die gesamte Situation sehr ernst nimmt, ist es an der Zeit, die Konzertreisen wieder zu beginnen. Bereits im Sommer hat Doro erfolgreich zahlreiche Auftritte absolviert. Der Gig beim Alcatrazz Festival in Belgien und die Headliner-Show beim Rockin The Bowl Festival in Sheffield waren die Highlights des Sommers, und nun ist es an der Zeit für Hallenkonzerte.

Jedes Konzert ist eine eigene Herausforderung. Überall variieren die Vorschriften, und die Planung ist kompliziert. Dennoch ist es nach aktuellem Kenntnisstand möglich, folgende Konzerte zu spielen:

Doro – Tourdaten: