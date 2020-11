Jaded Heart: verschieben Vinyl LP VÖ auf den 05.02.2021

Die Melodic Metaller Jaded Heart müssen euch leider mitteilen, dass die LP-Version ihres kommenden Albums Stand Your Ground aus produktionstechnischen Gründen verschoben werden muss – der neue VÖ Termin der LP ist nun der 05.02.2021.

Das CD Digipak und das limitierte Box Set der Stand Your Ground werden beide wie geplant am 27.11.2020 erscheinen.

Stand Your Ground strotzt nur so vor sägenden Gitarren, hämmernden Drums, eingängigen Hooks, mächtigen Refrains, die zum Mitgrölen einladen und eindrucksvolle Vocals – und es ist das erste Album der Bandgeschichte, bei dem auf Keyboards verzichtet wurde!

Stand Your Ground wurde von Erik Martensson im Mass Destruction Production Studio gemischt und gemastert. Das Coverartwork wurde von Thomas Ewerhard gestaltet. Hier kann das Album vorbestellt werden » https://lnk.to/standyourground

Videos:

Reap What You Sow (Lyric Video) – https://youtu.be/6mMmfu2jXZE

Stand Your Ground (Lyric Video) – https://youtu.be/HIJI_xiLqKE

Jaded Heart – Stand Your Ground

CD Digipak

1. Inception

2. Stand Your Ground

3. One Last Time

4. Reap What You Sow

5. Break Free

6. Hero To Zero

7. Kill Your Masters

8. Embrace A Demon

9. Hopelessly Addicted

10. Self Destruction

11. Stay

12. Lost In Confusion

13. Inside A Hurricane

Ltd. Vinyl LP

Side A

Inception

Stand Your Ground

One Last Time

Reap What You Sow

Break Free

Embrace A Demon

Side B

Hero To Zero

Kill Your Masters

Hopelessly Addicted

Lost In Confusion

Self Destruction

Inside A Hurricane

Jaded Heart live:

28.11.2020 DE Oberhausen – Resonanzwerk

26.02.2021 DE Siegburg – Kubana

https://www.facebook.com/jadedheartmusic

https://twitter.com/jadedheartband

https://www.instagram.com/jadedheartofficial

https://spoti.fi/33QgWBz