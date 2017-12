Was tut man, wenn man JOHNNY DEATHSHADOW heißt und in den vergangenen 365 Tagen alle großen Kindheitsträume im Sturm erledigt hat? Weiter macht man, natürlich! Seit November sind JOHNNY DEATHSHADOW mit Alex Henke in den Boogie Park Studios und nehmen den Nachfolger zu ihrem Debütalbum „Bleed With Me“ auf.

Als Anti-Weihnachtsgeschenk für alle alten Fans, die die Band seit Jahren begleiten und als Zuckerstück für alle neuen Fans, die die vier Hamburger auf einem der drei großen Festivals gesehen haben, veröffentlichen JOHNNY DEATHSHADOW am 22.12.2017 einen neuen Remix ihrer Single „Kill The Lights“. Durch die Mangel gedreht und wieder ausgespuckt wird der Song vom norddeutsche Remix Team Gravity Shock, dass bereits für namenhafte Industrial Acts gearbeitet hat. Wer noch ein „richtiges“ Weihnachtsgeschenk sucht, kann sich bereits Karten für die Hamburg-Show oder die Tour als Support von CYPECORE im Frühjahr 2018 oder die Tour als Support von DIE KRUPPS im späten Frühjahr kaufen.

Tourdaten:

12.01.2018 Hell on Earth – Hamburg, Markthalle – Headliner-Show!

23.02.2018 Wacken Winter Nights – Wacken

01.03.2018 Frankfurt, Nachtleben – Tour mit CYPECORE

02.03.2018 Köln, Jungle Club – Tour mit CYPECORE

03.03.2018 München, Backstage – Tour mit CYPECORE

08.03.2018 Nürnberg, Z-Bau – Tour mit CYPECORE

09.03.2018 Berlin, Maze – Tour mit CYPECORE

10.03.2018 Hamburg, Logo – Tour mit CYPECORE

07.04.2018 Heidelberg, Halle02 – Tour mit DIE KRUPPS

26.04.2018 Berlin, Kesselhaus – Tour mit DIE KRUPPS

27.04.2018 Schlachthof Wiesbaden – Tour mit DIE KRUPPS

29.04.2018 Düsseldorf, Zakk – Tour mit DIE KRUPPS

