Korpiklaani: Enthüllen Lyric Video für die neue Single ‚Land Of A Thousand Drinks‘

Die finnischen Folk Metal Superstars von Korpiklaani veröffentlichen zur Feier des Starts ihrer US-Tour, die heute in Tampa, Florida beginnt, ein Lyric Video zu ihrer neuen Single Land Of A Thousand Drinks. Der Track wird ab dem 27. September digital erhältlich sein, aber ihr könnt das Video dazu jetzt schon hier anschauen:

Die Band kommentiert: „Hinter Land Of A Thousand Drinks steckt eine kleine Geschichte, die am Ende der Aufnahmen zu Kulkija begann. Wir wollten schon immer englische Lyrics für Juomamaa, haben uns aber dann entschieden, das Original zu behalten und das Album komplett auf Finnisch zu belassen. Nach vielen Reisen und Touren haben wir letztes Jahr auf dem Metalfest CZ unsere Freunde von The 69 Eyes getroffen. Nachdem wir tausend Drinks später die Betten und viele gute Ideen teilten, haben sich Jyrki und Jonne Land Of A Thousand Drinks ausgedacht. Es ist ein Song, der davon handelt, mit guten Freunden um die Welt zu reisen. Hellraisers & Drinkers Cult“.

Korpiklaani live:

Wanderers Towards Rebirth – Kulkija Ad Ategnatos

w/ Eluveitie, Gone In April

19.09. USA Tampa, FL – The Orpheum

20.09. USA Atlanta, GA – The Masquerade

21.09. USA New Orleans, LA – House of Blues

22.09. USA Houston, TX – White Oak Music Hall

23.09. USA Austin, TX – Come and Take It Live

24.09. USA Dallas, TX – Gas Monkey Bar N’ Grill

26.09. USA Mesa, AZ – Club Red

27.09. USA Los Angeles, CA – Regent Theater

28.09. USA Oakland, CA – Metro Operahouse

29.09. USA Portland, OR – The Bossanova Ballroom

30.09. CDN Vancouver, BC – Rickshaw Theatre

01.10. USA Seattle, WA – El Corazon

03.10. USA Denver, CO – Summit

04.10. USA Lincoln, NE – The Royal Grove

05.10. USA Minneapolis, MN – The Cabooze

06.10. USA Chicago, IL – Concord Music Hall

07.10. CDN Toronto, ON – The Opera House

08.10. CDN Ottawa, ON – Brass Monkey

09.10. CDN Montréal, QC – Théâtre Corona *sold out

10.10. CDN Québec, QC – Impérial Bell

11.10. USA Worcester, MA – Palladium

12.10. USA Reading, PA – Reverb

13.10. USA Baltimore, MD – Soundstage

14.10. USA New York, NY – PlayStation Theater

w/ Trollfest

13.12. RUS St. Petersburg – Aurora Concert Hall

14.12. RUS Moscow – Red

19. – 22.03. UK Pwllheli – Hammerfest

Holt euch hier Kulkija und mehr: www.nuclearblast.de/suche/korpiklaani

Seht euch auch die Videos zu den verschiedenen Versionen von Beer Beer an:

Beer Beer [feat. Christopher Bowes | Alestorm]: https://www.youtube.com/watch?v=pYP-QPPt_p0

Kaljaa [feat. Vesku Jokinen | Klamydia]: https://www.youtube.com/watch?v=3ASMLds26m4

Øl Øl [feat. Trollfest]: https://www.youtube.com/watch?v=Q_9YqRRcuMY

Bier Bier [feat. Gerre | Tankard]: https://www.youtube.com/watch?v=LfxfnAm7PK8

Bír Bír [feat. Fleret]: https://www.youtube.com/watch?v=4drIAMzV7qg

Pivo Pivo [Meri Tadic (Irij)]: https://www.youtube.com/watch?v=-rN-Z_2vKDg

Mehr zu Kulkija:

Kotikonnut Offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=tzsUWvKsgqQ

Harmaja Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=AoTkmBB4yow

Henkselipoika Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZB7PyLYQyXg

Aallon Alla Offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=uul1tiTZ07Y

Kuin Korpi Nukkuva Offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=q1HnD86aWS8

Ihr reist viel oder seid allgemein viel unterwegs? Werdet ein Teil von Korpiklaanis Abenteuer rund um die Welt! Benutzt einfach den Hashtag #KorpiklaaniWayfarers auf Twitter und Instagram und eure Fotos erscheinen hier: http://nblast.de/KorpiklaaniWayfarers

Weitere Infos:

www.korpiklaani.com

https://www.facebook.com/korpiklaani/

www.nuclearblast.de/korpiklaani

Kommentare

Kommentare