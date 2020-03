Kreator: enthüllen neue Single & Musikvideo ‚666 – World Divided‘

Damit haben vermutlich selbst die eingefleischtesten Fans nicht gerechnet: völlig ohne Vorankündigung oder lähmender Vorläufe haben Kreator neue Musik veröffentlicht: 666 – World Divided ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen sowie als limitierte Split-7″ mit Lamb Of God erhältlich (deren Seite schmückt der bereits veröffentlichte Song Checkmate vom kommenden neuen Lamb Of God-Studioalbum). Die Vinyl-7″ ist ab dem 10.04. im Kreator Bandshop sowie im Mailorder von Nuclear Blast erhältlich.

666 – World Divided ist bei weitem kein übrig gebliebenes Demo oder aus der Kreator-Mottenkiste. 666 – World Divided ist das erste neue Stück Musik von Kreator seit der Veröffentlichung des letzten Studioalbums Gods Of Violence im Januar 2017, sowie die erste gemeinsame Aufnahme mit dem neuen Bassisten Frédéric Leclercq.

Co-Produziert von Andy Sneap und Markus Ganter und aufgenommen in den legendären Hansa Tonstudios in Berlin vereint 666 – World Divided alle Trademarks, die diese Band aus dem Ruhrgebiet zu Weltruf verhalf. Thrash-Metal in einer komplexen und äußerst melodiösen Form, der Slogans produziert, die noch Generationen auf Schulbänke ritzen oder Häuserwände malen werden.

„Nach über drei langen Jahren freuen wir uns, euch unsere brandneue Single 666 – World Divided präsentieren zu dürfen“, so Bandkopf, Sänger, Songschreiber und Gitarrist Mille Petrozza. „Mehr als je zuvor ist die Message dieses Songs wichtiger: wir müssen zusammenhalten in dieser immer gespalteneren Welt. Passt auf euch auf und am wichtigsten: stay metal!“

Das Musikvideo zu 666 – World Divided entstand unter der Regie von Jörn Heitmann, der sich unter anderem für die Musikvideos zu Radio und Ausländer von Rammstein verantwortlich zeichnete.

Kreator sind eine der einflussreichsten und erfolgreichsten Heavy Metal-Bands Deutschlands. Bereits in den frühen 1980er Jahren etablierten und prägten Mille Petrozza und seine Band neben Metallica, Slayer und Megadeth das Heavy Metal-Subgenre Thrash Metal. Kreator gelten seitdem als maßgeblicher Einfluss auf zahlreiche ihnen folgende Heavy Metal-Bands weltweit. Mit ihrem 14. Studioalbum Gods Of Violence schaffte es die Essener Band im Jahr 2017 erstmals auf Platz 1 der deutschen Albumcharts.

Die Tour zusammen mit Lamb Of God wurde auf den Herbst dieses Jahres verschoben.

