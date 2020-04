Lacuna Coil: Konzert im französischen Elsass verlegt

Das ursprünglich für den 19. April geplante Konzert von Lacuna Coil und The Old Dead Tree muss erwartungsgemäß aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie verschoben werden. Die italienischen Gothic/Alternative Metaller um das Doppelpack Cristina Adriana Chiara Scabbia und Andrea Ferro, sowie die französischen Gothic/Progressive Metaller The Old Dead Tree kommen jetzt am 13. Oktober 2020 ins Le Grillen nach Colmar. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.