“Ein kompletter Witz“

Headliner: Lionheart

Support: Higher Power

Ort: clubCann, Stuttgart

Datum: 23.06.2018

Kosten: VVK ab 22,00 €

Genre: Hardcore

Link: https://www.facebook.com/lionheartca/



Manchmal muss man Tatsachen hinnehmen – und manchmal fühlt man sich als Konzertbesucher ein wenig veräppelt. So war es wohl für viele, die sich am Samstagabend in den clubCann aufgemacht haben, um Lionheart zusammen mit Higher Power anzusehen und wohl das Venue nicht zufrieden verließen. Samstagabend ein nettes Hardcore-Konzert in Stuttgart – klingt doch gut, oder? Noch etwas anderes fand allerdings an diesem Abend statt, nämlich das WM Spiel Deutschland gegen Schweden. Und obwohl bei der Mehrheit der Konzertbesucher wohl kaum Interesse an diesem Spiel bestand, so fängt das Konzert dann doch schon um 17:30 an – um eben entsprechend früh aufzuhören.

Die Opener Higher Power geben dabei ihr Bestes, trotz der frühen Stunde den Raum mit Leben und Bewegung zu füllen. Einen durchaus interessanten, recht positiven Sound präsentieren die Herren hier und erwähnen natürlich, dass es eigentlich viel zu früh ist. Die Band, welche auch auf dem Southside sowie Hurricane Festival unterwegs war, macht definitiv Laune, auch wenn die Mehrheit des Publikums nur mit dem Kopf leicht wippt, während sich Einige noch draussen in der Sonne befinden. Aber insgesamt eine Band, die man im Auge behalten darf.

Für die bittere Enttäuschung sorgt dann allerdings der Headliner des Abends: Lionheart sind eigentlich ein Garant für eine gute und energiegeladene Performance, die das Publikum stets mitnimmt und jegliche Energie dabei fordert. Zuletzt gesehen auf dem Impericon Festival in Leipzig, war es schön, die Herren hier mal in etwas kleinerem Venue zu sehen. Und an der Performance an sich gibt es auch nichts auszusetzen, auch wenn sich die Band eher schleppend durch das Set bewegt – als ob da nicht so viel Energie auf der Bühne wäre. Zwischen den Songs wird auch stetig erwähnt, wie früh es doch sei. Vorbote? Ja, es kommt genau das, was man als Besucher schon befürchtet hatte. Nach knappp 40 Minuten um 19:15 Uhr verlässt Lionheart die Bühne nach zwei Songs, die sie als Zugabe noch gespielt hatten, und damit ist der Abend auch schon beendet – nur, damit die Besucher es alle rechtzeitig zum WM Spiel schaffen!

Früher wegen solchen Ereignissen anzufangen, ist durchaus logisch und okay, will man doch, dass möglichst viele Besucher sich nicht zwischen zwei Dingen entscheiden müssen. Als Headliner allerdings nur 40 Minuten zu spielen, erscheint dann doch etwas happig. Und so gibt es zu diesem Abend keine weiteren Worte zu verlieren, außer vielleicht, dass die nächste Headliner Tour von Lionheart dann vielleicht doch ausgelassen wird.

